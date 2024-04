Pro Olomouc i věřící na celé Moravě to byla mimořádná událost. Olomoucká katedrála sv. Václava ji zažila naposledy před 32 lety. Na slavnostní bohoslužbu, během níž usedl do křesla nového olomouckého arcibiskupa Josef Nuzík, dorazilo na čtyři tisíce věřících.

Inaugurace nového olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka v katedrále sv. Václava v Olomouci, 13. dubna 2024 | Video: Petra Poláková - Uvírová

Před katedrálou panovala sváteční atmosféra a všichni si chtěli tento okamžik užít. Početná výprava dorazila i z rodiště nového arcibiskupa - více než sto míst zaplnili příbuzní Josefa Nuzíka, který pochází ze slováckého Strání z jedenácti sourozenců.

Inaugurace nového olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka v katedrále sv. Václava v Olomouci, 13. dubna 2024Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Ve výpravě ze slováckého Strání byla i Ludmila Jurtíková.

„Já jsem první sestřenice po tatínkovi. Přijeli jsme ze Strání u Uherského Brodu, kde Josef Nuzík vyrůstal. Samozřejmě, že je tady celá jeho rodina, sourozenci, zkrátka všichni,“ prozradila.

Fotogalerie z obřadu i atmosféry před ním

Na slavnostní bohoslužbu dorazily davy krojovaných návštěvníků a před katedrálou vyhrávala také dechovka ze Strání.

„Zahrajeme mu jednu skladbu na uvítanou, pak zazní velehradské fanfáry a po skončení si uděláme malý koncert. Je to dechovka z našeho kraje,“ řekl jeden z členů kapely Martin Popelka, který je hrdý na to, že rodák z jejich obce usedne do tak významného úřadu.

Inaugurace nového olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka v katedrále sv. Václava v Olomouci, 13. dubna 2024Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

„Znám ho prakticky od dětství, protože jsme bydleli v jedné ulici. Je to milionový člověk, skromný, hodný, příjemný a společenský. Z naší vesnice přijely určitě tak tři autobusy,“ popsal.

Významnou událost pro celou moravskou církev si nenechalo ujít na čtyři tisíce věřících. Přítomna byla dvacítka biskupů z Česka, Slovenska a okolních zemí, kanovníci metropolitní kapituly, děkani olomoucké arcidiecéze nebo představení mužských a ženských řádů.

K olomoucké katedrále sv. Václava se v sobotu 13. dubna už od brzkého rána sjíždějí věřící na inauguraci nového olomouckého arcibiskupaZdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Na bohoslužbě nechyběli ani politici, například ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka, místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová nebo olomoucký primátor Miroslav Žbánek.

Podívejte se také na dění před katedrálou

Slavnostní mše svatá měla trochu odlišný začátek. Po příchodu liturgického průvodu nechal papežský nuncius Jude Thaddeus Okolo přečíst papežskou bulu, jíž byl Josef Nuzík 9. února jmenován olomouckým arcibiskupem.

Po skončení pak novému arcibiskupovi předal berlu olomouckých arcibiskupů a doprovodil ho k předsednickému křeslu, na které Josef Nuzík usedl na znamení převzetí svěřeného úřadu.

Zleva papežský nuncius Jude Thaddeus Okolo, olomoucký arcibiskup Josef Nuzík a bývalý olomoucký a současný pražský arcibiskup Jan GraubenrZdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Štěstí je zde

Nový arcibiskup ve své promluvě uvedl, že se staví do řady svých předchůdců, která začíná v devátém století u prvního moravského arcibiskupa sv. Metoděje a tvoří ji šedesát devět dochovaných jmen.

Vzpomněl také na svého předchůdce Jana Graubnera, který před více než třiceti lety obnovoval a budoval život církve, poznamenaný komunistickým režimem.

S jakými vizemi se chopil úřadu? Nechce kritizovat a naříkat, ale v duchu biskupského hesla hlásat radostnou zvěst - evangelium, jak to Ježíš chtěl po svých učednících.

„Evangelium nám ukazuje na štěstí, které bychom hledali na jiném místě, a ono je právě zde. Nebojme se spojovat s životem víry právě pojem štěstí,“ řekl Nuzík.

Nový olomoucký arcibiskup Josef Nuzík na inauguraci, 13. dubna 2024Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Graubner: Josef očekávání splní

Pražský arcibiskup Jan Graubner, který se bohoslužby zúčastnil, je rád, že má konečně svého nástupce.

„Mým velkým přáním je, aby diecéze vytvářela dál aktivně duchovní rodinu a myslím, že biskup Josef s boží pomocí tato očekávání splní. Aby zakusil hodně ochoty ke spolupráci od lidí, protože velké dílo se může podařit jenom tehdy, když se bude dobře spolupracovat,“ řekl Jan Graubner.

A jak vzpomíná na svou inauguraci v Olomouci před dvaatřiceti lety?

„Po tolika letech se moc vzpomínek nevynoří, ale zcela určitě si pamatuji vědomí toho, že je ten úkol veliký a bude trvat dlouho. Tím více to vedlo k tomu, aby se člověk opíral o boží pomoc a v ni vkládal důvěru. Když se ohlédnu zpátky, jsem vděčný nejen pánu Bohu, ale i spoustě lidem, kteří mi pomohli, aby ten úkol šlo zvládat,“ podotkl Jan Graubner.

Inaugurace nového olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka v katedrále sv. Václava v Olomouci, 13. dubna 2024Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Být blízko lidem

Nový moravský metropolita Josef Nuzík dorazil po skončení mše v doprovodu knížecí gardy z Kroměříže k arcibiskupskému paláci.

Jak prožíval slavnostní inauguraci? „Je to trochu jiná sobota nejen pro mě, pro arcidiecézi, ale pro každého, kdo sem doputoval. Jsem rád, že celá liturgie je to, co se dotýká srdce. To, že tu byla arcibiskupská garda, která léta působí v Kroměříži, ale ne tak často bývá v Olomouci, z toho mám radost. Ukazuje se na kořeny, které arcidiecéze na Moravě měla a má. Viděl jsem tam nejen moje rodáky, ale i příbuzné. Lidé ze Slovácka přijeli v krojích, což je krásné. Protože na Slovácku se považuje kroj za to nejsvátečnější oblečení,“ řekl Josef Nuzík.

Inaugurace nového olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka v katedrále sv. Václava v Olomouci, 13. dubna 2024Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Nový arcibiskup chce být podle svých slov hlavně nablízku lidem.

„To je moje priorita. Chci poukázat na to, že poselství boží, které církev zvěstuje, je to, co člověk hledá, ale neví o tom. My nemáme Boha jen pro chvíle nemoci a těch nejtěžších zkoušek, ale on tu je pro ten všední život a kráčí vedle nás po boku,“ uzavřel.

S biskupem Nuzíkem o prázdných kostelích, chuti na pizzu i procházkách s AirPody

Inaugurace nového olomouckého arcibiskupa Josefa Nuzíka v katedrále sv. Václava v Olomouci, 13. dubna 2024Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová

Další arcibiskup ze Slovácka

Sedmapadesátiletého Josefa Nuzíka na arcibiskupský stolec v Olomouci jmenoval papež František, stalo se tak rok a půl po odchodu bývalého olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera do funkce pražského arcibiskupa. V olomouckém dómu jméno nového arcibiskupa letos začátkem února oficiálně oznámil apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Jude Thaddeus Okolo.

Josef Nuzík pochází stejně jako jeho předchůdce Jan Graubner ze Slovácka, z početné rodiny jedenácti dětí. Po maturitě pracoval několik let jako soustružník, kněžské svěcení přijal po studiích na bohosloveckých fakultách v Praze a Olomouci v roce 1995.

Jako kněz působil ve farnostech především na východní Moravě, od roku 2005 pak na různých pozicích v sídle arcidiecéze v Olomouci, v roce 2017 se stal pomocným biskupem olomouckým. V nedávném rozhovoru pro Deník prozradil, že má rád italskou kuchyni, procházky v olomouckých parcích i výšlapy v horách.