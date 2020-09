Dezinfekce u vstupu. Své žáky vítala i jedna z největších městských škol – Základní škola Jana Železného.

"Na první pohled se první den od těch předchozích neliší. Přišly spokojené děti, my učitelé jsme se také těšili. Jediné co je na první pohled zřetelné, je dezinfekce před vstupem do budovy," komentoval ředitel školy Dalibor Ovečka a dodal: "Samozřejmě, že chod školy má určitá omezení. Snažili jsme se ale ten školní rok co nejvíce přizpůsobit normálu. Chceme aby děti nebyly moc omezeny a co nejvíce si ten školní rok užily."

Prvňáci byli pasováni mečem.

"Zapsáno jsme měli devadesát prvňáčků, na konci prázdnin nám dvě děti ubyly, takže vítáme osmdesát osm prvňáčků. Jsme nesmírně rádi, že je můžeme přivítat. Pasujeme je na školáky tentokrát hned ve vstupní hale. Distanční vzdělávání je sice krásná věc, ale osobní setkávání s žáky je nenahraditelné," říká ředitel Ovečka, který každého prvňáčka osobně přivítal a pomocí meče pasoval na školáka.

Významný den si nenechal ujít ani bývalý dlouholetý ředitel školy.

"Chtěl jsem se podívat za bývalými kolegy. Ne proto, že bych se chtěl podívat jak to dělá můj nástupce, vím, že to dělá dobře a já jsem rád, že tu panuje dobrá atmosféra," uvedl náměstek primátora Jan Krchňavý a pokračoval: "Podobný první školní dne jsem nezažil. Všechno je jinak, všichni mají něco jiného v hlavě, trošku se obávají. Covid změnil prakticky všechno. Je to cítit ze všech lidí. Já ale věřím nebo jsem o tom přesvědčen, že letošní školní rok proběhne bez pauzy. Už toho bylo opravdu dost a doufám, že hysterie opadne a vše se vrátí do normálních kolejí."

Prostějovské školy tedy stejně jako drtivá většina škol v celé republice zahájily nový školní rok. ZŠ Jana Železného přivítala více než sedm stovek žáků a osmaosmdesát prvňáčků. "Kapacita naší školy činí sedm set čtyřicet žáků a jsme naplněni takřka na sto procent," uzavírá Dalibor Ovečka.