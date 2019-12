Tak jako v předchozích letech i letos přijeli huláni pozdravit město Prostějov. Předvedli krátkou ukázku souboje, od radních si nabídli slivovice a děti i dospělí se mohli na koních projet. Ani radní se neostýchali a nasedli s chutí do sedla.

Šavle rakouské kavalerie tak dopoledne zajiskřily před radnicí. Kolemjdoucí pány a dámu na koních netrpělivě vyhlíželi.

„Jdeme po stopách kolon, které se přesouvaly z Nedvězího a z Olšan u Olomouce v roce 1805 na slavkovské bojiště. Chceme vzdát poctu bojovníkům,“ hlásal velitel Zdeněk Ševčík.

Ten také představil poctivě všechny své kolegy návštěvníkům. Huláni neodmítli domácí vdolky, ani přípitek slivovice ze Starorežné od náměstka primátora Jiřího Rozehnala. Ten jej nabídl i pár přítomným návštěvníkům. Do toho povídal Zdeněk Ševčík různé příhody a příběhy a diváci tak strávili příjemné dopoledne spolu s hulány.

A že je příští rok 215. výročí bitvy u Slavkova Zdeněk Ševčík prozradil, že se v Prostějově zastaví celá kolona. „Chceme vytvořit malé ležení a dovézt děla. Přišli by pěšáci a všichni by viděli, jak šla kolona do města,“ dodal Ševčík.

Vojáci v historických uniformách následně mířili do Kostelce na Hané k památníku v Hájku legionářů v Romži a uctili zde válečné oběti. Jejich trasa pokračuje k Mohyle míru u Slavkova, kde se připomíná bitva tří císařů.