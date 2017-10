Hudební Apollo: nástupce otevře brzy, kolem starého budou tahanice

Velký ohlas nejen umělecké veřejnosti vzbudila letos v dubnu zpráva o tom, že jediný hudební klub v Prostějově, Apollo 13, končí. Nemenší pak pozdější zprávy od jeho provozovatele Miroslava Hasy, že Apollo bude mít nástupce.

Ten otevře už za dva týdny a hned na začátek nabídne to, co lidé v Apollu vyhledávali především. Tedy hudbu.



"Datum otevření je dané - 27. říjen. Na otevření zahrají kapely a to jak v pátek, tak v sobotu. Návštěvníci zažijí třeba Klementův lazaret. Zatím jsou dobré ohlasy tak uvidíme, co ukáže samotný provoz," uvedl Miroslav Hasa s tím, že koncerty budou pokračovat i po otevření.

"Do konce roku ještě nějaká vystoupení budou," dodal.





Původně staronový provozovatel hudebního klubu v Prostějově nechtěl být příliš sdílný kolem umístění lokálu.

Později informoval, že se bude nacházet ve Školní ulici, v husté zástavbě. Obyvatele ale ujišťuje, že z hluku nemusí mít strach.

"Prostor je odhlučněný podle předpisů. Navíc nebudeme mít nic kdovíjak rušného a hudební vystoupení budou pobíhat někdy do jedenácti do dvanácti hodin maximálně," ujistil provozovatel.

Po opravě opět klub?

Ten se rozhodl v dubnu po více než patnácti letech opustit s Apollem 13 prostory v Barákově ulici.

Objekt ve vlastnictví družstva prostějovské Mechaniky nechal podle svých slov kvůli skokovému zvýšení nájmu.

Martin Radič, představitel firmy, připustil, že nad podmínkami nájmu panovaly neshody. Konkrétnější ale s odvoláním na obchodní tajemství být nechtěl.



Hasa s Radičem se ale nerozešli v dobrém. Druhý jmenovaný nyní nevylučuje, že dění kolem bývalého Apolla ještě neskončilo.

"Prostory byly předané ve stavu, v němž byly naprosto nepoužitelné. Teď připravujeme podklady k tomu, že pan Hasa nedodržel nájemní podmínky. Potom budeme řešit rekonstrukci, protože chceme objekt opět k dispozici na podobný účel. Tedy hudební klub," informoval Martin Radič.