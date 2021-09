Plumlov se vrátil v čase. Na zámeckém nádvoří se v sobotu střílelo a vzdávalo. Vojenský den přiblížil formou autentických ukázek temné období československé historie. Obsazení naší vlasti německou armádou, život na okupovaném území a následné osvobození spojenci. Zajímavý program oslovil všechny generace.

Akce připomínající historii 2. světové války nabídla pestrou přehlídku zbraní, techniky či uniforem několika armád, 18. 9. 2021 | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

"Chodili za námi senioři, ale velký zájem projevovaly i přítomné děti. Chtěli jsme jim ukázat, to co v učebnicích dějepisu nenajdou. Naším cílem bylo, co nejvíce se přiblížit realitě života v tehdejším protektorátu," uvedl Jaromír Pytel z pořádajícího Klubu vojenské historie při W.P.E.P..