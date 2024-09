Plné koše hřibů zaplavují aktuálně sociální sítě napříč republikou. Na první pohled se zdá, že houbařská sezona vypukla v Čechách a na Moravě naplno. Platí to ovšem pouze pro několik oblastí. Hřiby rostou například v Beskydech, na Vysočině nebo jihu Čech. Střední Haná včetně Prostějovska si musí ještě pár dnů počkat.

"Na tu pravou houbařskou sezonu je u nás ještě čas. Před dvěma týdny sice hodně napršelo, ale podhoubí bylo hodně vyschlé. Nějakou dobu ještě potrvá, než vyrazí hřibovité houby. Najít se ale už dají holubinky, muchomůrky a měly by se objevovat i václavky," prozradil Prostějovskému deníku amatérský mykolog Marek Nývlt.

Mapa postupně tmavne

Na několika místech hlásí optimální houbařské zprávy mapa Českého hydrometeorologického ústavu. Prostějovsko, Olomoucko nebo Přerovsko, ale zatím na tmavozelené zabarvení čeká marně.

close info Zdroj: se svolením ČHMÚ zoom_in

"Kolegové z jižních Čech, Vysočiny nebo příhraničních oblastí Krkonoš, mi hlásí, že už to u nich jede. Co vím, tak je velmi dobrá úroda i na Jesenicku, ale tam je zákaz vstupu do lesů a navíc tam mají lidé úplně jiné starosti," komentuje Nývlt.

Koše oprášit až po víkendu

"Podle mých zkušeností, by se mohly první hřiby smrkové začít objevovat například na Drahanské vrchovině koncem příštího týdne. Dobrým znamením a takovým předvojem bývají muchomůrky růžovky. Do lesa se ale dá jít i na hezkou procházku, najít se dá vždycky něco," uzavírá nadšený houbař a amatérský mykolog z Plumlovska.

Houbaření, Hřiby dubové, červen 2024 | Video: Zdeněk Vysloužil

Na střední Hané si v letošním roce zatím houbaři moc neužili. První hřibová vlna přišla začátkem června, vydržela přibližně čtrnáct dnů a od té doby už houbaři spíše paběrkovali.

"Snad se dočkáme a bude to stát za to. Mám ale obavy, že toho letos tolik nebude. Sucho bylo dlouhé, lesy jsou jako troud," krčí rameny Jan Vysloužil, zkušený houbař v důchodovém věku.

