Projekt se měl natáčet již v loňském roce, ale kvůli pandemii byl o rok posunut.

„Až do poslední chvíle jsem byl napjatý, zdali se vůbec podaří natáčení zahájit a projekt realizovat. Mám velkou radost a těším se,“ svěřil se před první klapkou Deníku olomoucký spisovatel Michal Sýkora.

„Na scénáři jsme s Petrem Jarchovských pracovali velmi dlouho a velmi pečlivě. Už jsou to tři roky, co jsme scénář napsali. Natáčí to Honza Hřebejk, takže vím, že jsem v těch nejlepších rukách. Těšit se můžeme na výborné herecké obsazení,“ navnadil diváky spoluautor.

Žánrový mix

Pozadí událostí je podle Sýkory spíše takový žánrový mix - vztahové drama s komediálními prvky, ale také s detektivní zápletkou, která ale nebude dominantní.

„Jedna z dějových linií souvisí se zasazením příběhu do univerzitního prostředí a akcentuje aktuální společenská témata. I když původní nápad souvisel právě s detektivní zápletkou, napsali jsme s Petrem Jarchovským schválně celý příběh tak, aby bavil ty diváky, kteří jsou současnou záplavou detektivek na televizních obrazovkách už přesycení,“ uvedl olomoucký spisovatel v rozhovoru pro Deník.

V univerzitním prostředí

Natáčet se začne od 25. ledna v Praze, ale zejména pak v Olomouci, kam se štáb přesune ve druhé polovině března.

„Původně jsme projekt psali bez nějakého konkrétního prostorového ukotvení, ale Honzovi Hřebejkovi se Olomouc při natáčení Pěti mrtvých psů a Živých terčů natolik zalíbila, že se rozhodl znovu pro naše město. Velkou roli by tentokrát měly hrát exteriéry i interiéry univerzity, včetně Konviktu,“ prozradil Michal Sýkora vloni v exkluzivním rozhovoru.

Podle režiséra znají všichni tři autoři prostředí vysoké školy velmi dobře.

„Zápletka je detektivní, žánrem je to komedie, ale výsledkem by ideálně měla být originální, filozofující moralita, stavějící na paradoxech současné společnosti a mezilidských vztahů,“ shrnul režisér Jan Hřebejk.

Zločin jako katalyzátor příběhu

Téma Pozadí událostí je podle tvůrců naprosto dnešní: muži a ženy a jejich vztahy v době MeToo, genderu, měnících se společenských rolí. „Zločin slouží jako katalyzátor příběhu. Věříme, že naše diváky zaujmeme tím, že ukážeme situace, které důvěrně znají z vlastního života. A chceme to udělat inteligentně, s jistou intelektuální ambicí,“ navnadil diváky Jan Hřebejk.

V hlavních rolích se představí Jitka Čvančarová, Petra Hřebíčková, Martha Issová, Katarina Kubošiová (Katarzia), Jiří Havelka, Petr Ostrouchov, Luboš Veselý a další.

Pozadí událostí - anotace

Vojtěch Bohdanovský (Jiří Havelka) a Soňa Kostková (Petra Hřebíčková) jsou sourozenci. Oba učí na Univerzitě Palackého v Olomouci, oba prožívají krizi v manželství: Vojtu s pětiletým synem opustí žena, Soňa, připoutaná ke dvěma dětem, čelí manželovým nevěrám a věčnému přehlížení. Vojta ve volném čase píše detektivky. Soňa se jím nechá inspirovat a vydá pod pseudonymem velmi úspěšný erotický román Pozadí událostí. Do funkce děkanky filozofické fakulty je zvolena ambiciózní Alice Klusová (Jitka Čvančarová). Ve snaze vymýtit veškeré projevy přežívajících sexistických stereotypů na škole se do jejího hledáčku se dostávají pedagogové a studenti, kteří pomyslnou etickou hranici překračují. Situace na univerzitě eskaluje ve chvíli, kdy dojde k sexuálně motivované vraždě studentky. Vyšetřováním případu je pověřena pětatřicetiletá kriminalistka Lída Stehlíková (Martha Issová), která žije v partnerském vztahu se ženou, s níž čeká rodinu…