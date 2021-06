Perfektní spolupráce pro dobrou věc.

"Kluci byli skvělí. Postavili se k tomu čelem a zodpovědně. Bylo vidět, že nějaký herecký talent mají a hlavně jim ta myšlenka není cizí," chválila vstřícnost hráčů prvního mužstva Leona Koláčková, která je dobrovolníkem organizace Nábor hrdinů.

Zdroj: Leona Koláčková

Akci podpořilo vedení a jednohlasně i kabina.

"Jsem rád, že se všichni v klubu s nápadem ztotožnili. Kluci se role herců zhostili v některých případech i lépe, než těch fotbalových. Například Filda Halouzka byl ve svém živlu a choreografii si vylepšil po svém. Poděkování ale patří všem," uvedl trenér týmu Lukáš Koláček.

Samotná akce se uskuteční 22. června v olomoucké Kavárně Coffee Library.

"Budeme tam od 10 do 17 hodin. Pro ty, kteří budou chtít pomoct a přijdou, doplním, že je čeká jednoduchý stěr z úst a dobré kafčo," zve závěrem Leona Koláčková s tím, že hrdinou se může stát každý člověk ve věku od osmnácti do pětatřiceti let věku.