Padne jedna hrobka a na louce za zdí vyroste kolumbárium

"Náš hřbitov je dostatečně velký a prostorný. Skutečností ovšem je, že nemáme volná hrobová místa. Zastupitelstvo města nám uložilo, abychom uvolnili peníze nad rámec původního rozpočtu a zahájili rekonstrukci hřbitova," informoval Deník němčický starosta Jan Vrána.

Zbourá se hrobka a část zdi.

"Zrekonstruujeme poslední část hřbitovní zdi a vybudujeme novou část hřbitova – kolumbárium. Jedná se o západní část hřbitova, kde zrušíme jednu hrobku a zbouráme část zdi a vznikne tak propojení s původním hřbitovem," popisuje starosta s tím, že na místě nově vzniknou urnové hroby a následně kolumbárium s kapacitou přibližně devadesáti míst.

"S majitelkou hrobky jsme domluveni. Paní za námi přišla s tím, že z důvodu náročné údržby smění rodinnou hrobku za standardní hrob," doplňuje místostarostka Jana Oulehlová.

Zastupitelstvo záměr schválilo.

"Rekonstrukce byla schválena na posledním zastupitelstvu. Náklady činí okolo pěti milionů korun," informuje místostarostka a dodává: "Jedná se o kompletní rekonstrukci s mobiliářem, novými chodníky a osvětlením. V prostoru bude vysázena i zeleň."

Dušičky nebudou rušeny stavebním lomozem.

"Rekonstrukce je naplánována do dvou etap. Do konce října by měla být opravena zeď, aby nebylo narušeno pietní období Svátku všech zesnulých – dušiček. Samotné kolumbárium by mělo být hotové do konce dubna příštího roku.