Ve slavnostním Rytířské sále je v únoru pořádná zima. Rtuť teploměru je zastavila kousek nad bodem mrazu. Od pusy jde pára. Uklízet se při takto nízké teplotě nedá. Leštěnka by zanechala fleky a ještě by narušila povrch dřevěného mobiliáře. Maximálně tak zkontrolovat okna, jestli vlivem teplotních výkyvů nepovolily rámy nebo nezatekla voda z tajícího sněhu.

„V Rytířském sále je teď největší zima. Místnost má jednoduchá okna a chlad prostupuje snadněji. Svatebčané by tu zmrzli,“ zažertovala Šárka Süsserová, zaměstnankyně Správy státního hradu Bouzov.

Kolegyně mezitím přinesla teploměr z venkovních prostor a sledujeme, jak rtuť teploměru klesá k nule. „Je tady nyní méně než venku,“ potvrdilo měření.

Okna jsou zkontrolovaná a stejně tak ostatní kritická místa, včetně půdy. Když v zimě padá sníh a fouká vítr, hrozí, že škvírami nějakou část nadílky zafouká do útrob.

„Po každém sněžení to chlapi procházejí a sníh, pokud se objeví, hned uklidí. Ono se to nezdá, hrad je bez návštěvníků, ale práce je v něm více než na kostele,“ usmály se pracovnice správy hradu.

Otevření 1. března?

Hrad Bouzov se v zimě nevytápí. Žádné hradní komnaty ani jiné místnosti. Pouze předhradí, které je pro zaměstnance v únoru těžištěm pracovního nasazení.

„V depozitářích je hodně práce. Taky plánujeme novou sezonu. Novinky, které chceme návštěvníkům nabídnout, aby jim výlety na jeden z nejkrásnějších hradů nezevšedněly,“ začala lákat milovníky pohádkového hradu kastelánka Zuzana Šulcová.

Všechny by nejraději uvítala už 1. března, kdy na Bouzově každoročně startují prohlídky zimního okruhu, který výletníky vede do přízemí hradního paláce a vybraných prostor, kde nejsou na zemi dřevěné parkety, ale dlažba. Například do oblíbené hradní kuchyně či zbrojnice.

„Chystáme se na 1. března jako každý rok. Pokud by to jen trochu šlo, ale samozřejmě vidíme, jak vypadá epidemiologická situace,“ pokrčila rameny kastelánka.

Příkopy: covidová novinka byl hit

V Česku je aktuálně protiepidemický stupeň PES na pětce, což je nejvyšší stupeň. Památky mohou otevřít ve třetím stupni, a to omezeně pro skupinky do 10 osob.

„V záloze ale máme ještě prohlídku hradním příkopem, což je loňská, covidová novinka,“ připomněla trasu z doby, kdy vládní nařízení nepovolovala prohlídky vnitřních prostor. V parku a kolem hradeb tehdy přesto chodily stovky lidí.

„Bylo nám líto, že nemohou ani na nádvoří. Tak jsme návštěvníky pustili do hradních příkopů. Dostali do ruky tištěné texty pojednávající o historii hradu a postupně procházeli příkopy. Mělo to velkou odezvu a trasu jsme ponechali ve stálé nabídce,“ připomněla Šulcová.

Během letních prázdnin, kdy došlo k rozvolnění protiepidemických opatření v Česku, byl hrad i jeho příkopy v obležení. Lidé většinou trávili dovolené v tuzemsku a hrady a zámky brali útokem. Uzavření památek během roku se však i přes letní návaly podepsalo na celkové návštěvnosti.

„Byla nejnižší za posledních patnáct let. Přišlo na 76 800 návštěvníků,“ posteskla si kastelánka Šulcová. Standard je 100 až 110 tisíc.

Na hrad se chystají filmaři

Jaké novinky chystají na Bouzově na letošní hlavní sezonu, která začíná 1. dubna?

Ve druhé polovině roku chtějí návštěvníky potěšit výstavou v severním sklepení. Půjde o rozšíření úspěšné expozice Bouzov 1895. Nabídka velkoplošné fotografie na nádvoří i v interiérech. „Přesuneme ji do sklepení a rozšíříme o další historické fotografie,“ zvala kastelánka.

Prozradila také , že na Bouzov se letos opět chystají filmaři, kteří by chtěli natočit pokračování pohádky Princezna zakletá v čase.

Hrad Německých rytířů, od roku 1696



Státní hrad Bouzov je nejnavštěvovanější památkou Olomouckého kraje. Jeho romantická podoba pochází z období poslední přestavby na přelomu 19. a 20. století.



Původní hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století. V průběhu třicetileté války sloužil jako císařská pevnost a vězení pro švédské zajatce.



V roce 1696 se stal vlastníkem hradu řád německých rytířů. Objekt a pozemky vlastnili němečtí rytíři až do roku 1939. V letech 1895 až 1910 mu vtiskli pseudogotickou přestavbou nynější podobu.