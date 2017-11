Houslista Hudeček zachraňuje varhany v Mořicích

Světoznámý houslový virtuos Václav Hudeček, přední česká pěvkyně Jana Hrochová a uznávaný cembalista Martin Hroch vystoupí v sobotu 11. listopadu v 16 a 18 hodin na benefičních koncertech v kostele sv. Martina v Mořicích.

Výtěžek z akce bude věnován na opravu unikátních mořických varhan.



Všichni tři interpreti jsou ze společných vystoupení českému publiku již dobře známí a svůj program přizpůsobili prostoru kostela, kde zazní i doposud nerestaurované varhany.



„Je mi velkou ctí, že mohu podpořit tento bohulibý projekt a zároveň považuji za svou povinnost alespoň touto cestou přispět na záchranu kulturního dědictví," řekl Václav Hudeček.





„Proč právě benefiční koncert? Již třetím rokem naše obec pořádá koncert v kostele sv. Martina. Tento nádherný a vzácný kostel je kulturní památkou, kterou nám zanechali naši předkové. Chceme poukázat na špatný stav vybavení kostela. Veškeré dřevěné vybavení je napadeno červotočem a je otázkou času, kdy způsobí nenahraditelné škody. Koncert je tedy prvním krokem jak odstartovat jeho zachování kulturní památky pro další generace. Symbolicky se bude konat právě na sv. Martina – patrona místního kostela,“ uvedl starosta Mořic Martin Obruča.



Veškerý výtěžek ze vstupného bude použit na záchranu kulturní památky kostela sv. Martina v Mořicích.

K tomuto účelu byl zřízen transparentní účet č. 5064135329/0800 Na tento účet mohou lidé kdykoliv v průběhu následujících let posílat dary a také sledovat výši vybraných prostředků.



„V letošním roce se chceme zaměřit hlavně na opravu varhan, jejichž dřevěné části jsou díky červotočům ve velmi špatném stavu a za několik let by již mohlo být na záchranu pozdě. Společně s interprety jsme se dohodli, že při koncertě na chvíli zazní i doposud nerestaurované varhany,“ dodal na závěr Martin Obruča.