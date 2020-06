Dosavadní hřiště je velmi oblíbené jak mezi místními obyvateli, tak i tamními chataři a turisty. Je vhodně umístěné v přírodní kotlině u cesty a zároveň bezpečně oplocené.

„Chodím tam s vnoučaty pravidelně. Líbí se nám tamní klid a příroda. A děti si pěkně vyhrají. Ovšem je pravdou, že hřiště potřebuje obnovu jako sůl,“ míní chatařka Marie Danková ze Žárovic.

Další návštěvnice tamního hřiště spekuluje o jeho podobě po modernizaci.

„Stávající hřiště není tak zlé, je jedním z posledních z minulé éry, které ještě přežilo dodnes. Jednou to může být opravdová rarita! Takže pokud to bude jen trochu možné, prosím, nerušte stávající prvky úplně, dodělejte případně prvky nové. Ať je zásah co nejméně invazivní,“ míní například v diskusi ohledně nové podoby hřiště na městském facebooku Iwet Fréharová.

Schváleno osadním výborem

Její požadavek by mohl být ze značné části vyslyšen.

„Podobu nového dětského hřiště si vybírali z návrhu sami hamerští občané po konzultaci s místními maminkami. Byla i schválena tamním osadním výborem,“ uvedla plumlovská starostka Gabriela Jančíková.

Podle ní část starých herních prvků v místě zůstane, část ale musí zmizet. „Na opravu všech dosavadních atrakcí by nám už dnes pod tlakem celé řady předpisů a norem nikdo neudělal revizi. A bez ní to prostě nejde. Hledali jsme proto zlatou střední cestu,“ vysvětlila starostka Jančíková.

Tak třeba původní dětmi hodně oblíbený ale dnes již archaický kolotoč bude muset být nahrazen novým. Zůstanou ovšem oblíbené houpačky. A nové prvky? „Bude jim uprostřed vévodit nová věž se skluzavkou, lanovím a různými prolézačkami,“ zmínila se Jančíková.

Výstavba díky dotaci

Modernizace dětského hřiště v Hamrech má podle rozpočtového návrhu přijít na zhruba 380 tisíc korun, přičemž značnou část by měla pokrýt právě přiklepnutá dotace.

„Díky ní můžeme začít s realizací investice. Nyní budeme soutěžit firmu, která zakázku provede. Nové hřiště by mělo být hotové do konce roku,“ popsala plumlovská starostka s tím, že se tak stane již několikátým, které bylo v Plumlově, ať už nově vystavěno či zmodernizováno. A nemusí být ani posledním. Místní obyvatelé totiž volají po dalších.

„Neuvažuje se třeba o zbudování hřiště pro menší děti i někde v okolí školy, školky či kostela?“ ptá se například Magdalena Červenková.

Podle starostky je to možné, třeba prostranství starého hřiště u kostela je pro radovánky dětí vhodné a město jej má zařazeno i ve své dlouhodobé strategii pro budování a obnovu dětských hřišť v Plumlově. „Vše musí jít ovšem v postupných krocích. Nelze stavět všechna hřiště zároveň,“ doplnila starostka s tím, že v úvahách je třeba i vznik workoutového hřiště v parku u kostela. Nebude to ovšem hned.