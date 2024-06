"Já chodím do lesa prakticky denně. Někdy s košíkem, ale obvykle si beru zrcadlovku a jen se kochám a fotím. Beru to jako zdravotní procházky," popsal Deníku zkušený houbař z Prostějovska.

V současnosti prožívají houbaři napříč celou republikou doslova žně. "Když chci nasbírat houby, tak jdu bez foťáku. Ale zrovna v těchto dnech se dají najít opravdové unikáty, škoda je trhat. Proto je raději fotím a nechávám růst dál," vysvětluje houbař s tím, že krása hub zaujme na první pohled.

Hřib smrkový. Foto: Martin Kubát, se svolenímZdroj: Deník/VLP Externista

Ve fotogalerii jsou k vidění výhradně jedlé druhy - hřiby borové, dubové i smrkové, dále křemenáče nebo muchomůrky růžovky.

