Houbařská sezona odstartovala naplno. Alespoň první vlna, ve které rostou hřiby dubové. Najít se ale dají i další jedlé druhy. Například hřiby žlutomasé, různé druhy holubinek nebo muchomůrky růžovky.

"V těchto dnech se vyplatí jít do lesa. Záruka, že něco najdete není, ale kdo má houbaření rád, své si najde. Aktuálně rostou dubáci, hřiby smrkové půjdou po nich," komentuje současnou situaci v lesích amatérský mykolog Marek Nývlt.

Houbařská sezona vypukla. Hřiby dubové vyrazily ve velkém.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

