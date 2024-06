Vyhlášený houbař brázdící prakticky denně lesy Drahanské vrchoviny našel rozmanitou všehochuť jedlých hub. Jeho slabostí jsou křemenáče, ale rád sbírá i muchomůrky růžovky. Pro čtenáře Deníku zvěčnil i další zajímavé jedlé druhy.

