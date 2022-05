Velká zahrádka i sál

"Máme zde krásnou zahrádku s ohništěm a velkým travnatým prostorem pro děti. Dá se tam hrát badminton i dětský malý fotbal. V sále je k dispozici kulečník karambol s novým renovovaným plátnem i buzary. Hosté si mohou zahrát i stolní tenis nebo šipky. V hospůdce je možnost po domluvě využít kytarového výkonného komba i pro dva nástroje a mobilní ozvučovací sestavu s připojením přes wifi s možností karaoke, poslechu vlastní hudby a další, takže v případě, že se zastaví jiní muzikanti, mohou si zahrát," představuje rozsáhlé možnosti lokálu s tím, že zahradní posezení ve dvoře má kapacitu padesát lidí s možností reagovat ihned na větší návštěvnost a kapacitu okamžitě zvýšit.

Dovnitř se může posadit posadit v hospůdce čtyřicet lidí, v sále je zhruba dalších padesát míst k sezení.

Dobré pivo a sport

"Na čepu máme jedenáctku Zubr Gold. Já jsem pivař a na kvalitu si potrpím a pivo značky Zubr patří dle mého v posledních letech ke špičce u nás. Fandím také sportu, v hospůdce se scházíme u sportovních přenosů," říká Čermák a se smutkem v hlase dodává: "Myslel jsem, že olympiáda trochu lidi přitáhne. Jsou to ale takové divné hry a nejen svým časovým plánem. Lidé jsou samozřejmě ve většině případů v práci ale také výkony našich sportovců moc nějakému společnému fandění nenahrávají a zájem prakticky není."

Kuchyně se nechytila.

"Ze začátku jsem zkoušel vařit, ale zájem nebyl takový, aby se mi vyplatilo kuchyni dál věnovat a případně i rozšířit nabídku. Mám v nabídce celoročně Pizzu Markýz, klobásky nebo utopence. V létě se dá využít venkovního velkého ohniště a v případě, že je předem domluvená akce, tak se přichystá i jídlo, a dá se rozjet i udírna nebo gril," komentuje hospodský s tím, že není problém se v případě větší skupiny návštěvníků na všem domluvit.

Přizpůsobivá otvírací doba

"Přes zimu je otevřeno od středy do neděle až odpoledne. Oficiálně od 17 hodin, ale většinou, když chlapi přijdou, tak otevírám dříve. Nejsme ve městě ale na vesnici, místní chodí do hospody až navečer. Od dubna, jakmile otevře zámek a muzea, tak se mění i otevírací doba. Když je hezky, máme otevřeno i přes týden a především o víkendu už i dopoledne," vyhlíží jaro Čermák a doufá v lepší časy: "Snad už ta podivná doba bude definitivně pryč. Uvidíme, jestli se lidé do hospod vrátí. Za ty dva roky se opravdu odnaučili chodit."