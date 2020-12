"My vám ty kapry přivezeme". Takovým mottem dává šéf Bistra U Matesů najevo, že objednávky svých zákazníků vyřídí. Lidé dostanou kapry i stromky.

"Jak jsem už zmínil dříve, my slovo na rozdíl od některých držíme a neměníme své názory co tři dny. Cítíme závazek k lidem, kteří si u nás již dříve objednali kapry a vánoční stromky," říká Pavel Matoušek a pokračuje: "Chci to udělat pro lidi, jako poděkování za jejich loajalitu a podporu v této pro všechny nelehké situaci."

Ryby budou ve středu

"Všem, kteří mají vyplněný objednávkový formulář, jejich kapry přivezeme. Objednávky budeme přijímat až do pondělního večera, ve středu je přivezeme na bistro a budeme je vydávat," informuje provozovatel bistra a s úsměvem dodává: "Na přání rybu zabijeme, zbavíme šupin, případně vyfiletujeme."

Otevřeno až do Vánoc

"Rozhodl jsem se, že budu bistro provozovat jako supermarket, těch se omezení kupodivu netýkají. Otevřeno bude denně až do středy 23. prosince. Ve všední dny od 14, o víkendu od 13 hodin," potvrzuje Matoušek a současně zve: "V nabídce bude teplý čaj, káva nebo dětský punč. Alkoholický punč si budou moci lidé odnést v našich originálních lahvích sebou."

"Ty kapry lidem přivezu, i kdybych je měl vlastnoručně nachytat," uzavírá s úsměvem Pavel Matoušek, ve volném čase také amatérský rybář.

NÁBOROVÝ LETÁK

Supermarket “maTESco” otevírá dnes 15.12. ve 14 hod.

Bude výběrové řízení na tyto pozice:

- pokladní

- skladník

- hrabač listí

- hajzlbába

- ministr zdravotnictví

- premiér

- prezident

Životopisy posílejte na mail:

vladnikomedie@pokracuje.cz/eu