Máte rádi cirkus a rádi se bojíte? V tom případě si nenechte ujít návštěvu prvního českého hororového cirkusu Ohana. V Prostějově můžete zavítat do jeho šapitó v Plumlovské ulici, na výpadovce z města, od čtvrtku 24. srpna do neděle 3. září.

První česky hororový cirkus vystoupí v Prostějově. | Foto: Se souhlasem Matěj Břešťák

Začátky představení jsou v 19 hodin, v neděli v 17 hodin a v pondělí a úterý show není. Hororová podívaná je vhodná pro publikum starší 10 let.

První česky hororový cirkus, který uvede novou show Poslední Nádech, slibuje scénu s výběrem výkonů asijských i evropských umělců a program plný symbolů problematiky lidstva v post apokalypse.

Téma show diváky přenese do momentu katastrofy lidstva a jeho boje o přežití. Střídat se budou morální zásady a prostředky civilizace, jak ustát nový život a ukořistit tak pro sebe to nejdůležitější, s poznáním nových znetvořených bytostí. Pro každého může zpočátku tento symbol představovat něco jiného, nicméně v závěru pochopí, co je tím nejdůležitějším,“ přiblížil hororovou show zástupce cirkusu Matěj Břešťák.

Dorazí hororový klaun Špína, který si připravil a nastudoval nové akce, u kterých diváci nebudou tušit, co s nimi zrovna udělají.

„Chybět nebude náš sprostý pink klaun Hugo a pořádná dávka interakce s publikem. Těšit se lze i na stálice naší show v novém aranžmá a choreografiích,“ doplnil Matěj Břešťák. Vstupenky je možné zakoupit na místě nebo v distribuci na Ticketportalu.