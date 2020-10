„Poslala mě praktická lékařka. Mám dusivý kašel a teplotu. Ani po třech dnech s antibiotiky se to nezlepšilo,“ svěřuje se osmačtyřicetiletá Olomoučanka.

Muž stojící v řadě za ní měl ve čtvrtek večer i v pátek ráno osmatřicet. Ztratil čich.

„Máma je pozitivní, tak je to celkem jasné. Teď jde o lidi kolem nás,“ poukázal zhruba čtyřicátník.

Fronta zarouškovaných postav na chodníku postupuje celkem rychle. Za 30 minut si oba dva dezinfikují ruce ve vstupní místnosti v budově F – Oddělení alergologie a klinické imunologie.

„Další na registraci!“ ozývá se z otevřených dveří, kde za plexisklem sedí u počítačů studentky a kontrolují osobní údaje příchozích.

„Občanku nepotřebuji, děkuji, jen průkaz pojištěnce. Ještě si ověřím telefon. Do 48 hodin vám přijde výsledek, v případě pozitivity budete kontaktovat praktického lékaře. Děkuji. Mějte se hezky,“ vrací studentka kartičku a úsměvem potěší každého zaregistrovaného klienta. Potřebují to.

Výsledek ještě večer

Samotný odběr provádí personál ve dvou „stanicích“ přes chodbu. Opět to jde velmi rychle. Odběrové sestry v ochranných oblecích si postupně volají adepty, přebírají od nich identifikační štítek z registrace a hned je vybízí, ať se posadí na židli.

„Jste na odběru poprvé? Bude to nepříjemné, ale nebolí to,“ uklidňují nováčky. „Teď zakloňte hlavu, stačí trochu. A teď nos, to bude nepříjemné,“ upozorňují klienta ve chvíli, kdy se po výtěru z pusy chystají zajet odběrovou štětičkou hluboko do nosní dírky, až pacientovi následně vyhrknou slzy z očí. Metodika odběru je už taková. Odběrová štětička musí hluboko do nosohltanu. Ne každý pozitivní má vysokou virovou nálož, a nákaza by se při výtěru provedeném jen z vchodu nosu nemusela odhalit.

Pobyt uvnitř budovy F netrvá ani 10 minut. Osmačtyřicetiletá Olomoučanka a čtyřicátník se loučí.

„Tak ať vám to dobře dopadne. Já jsem jistý,“ přeje ženě sympaťák. Na první pohled je vidět, že je mu špatně.

Právě je 9.40 a fronta žadatelů o odběr kvůli podezření na přítomnost koronaviru v tu chvíli zatáčí směrem k vjezdu do areálu nemocnice. Konec už není vidět.

Přestože je nápor na odběrová místa a pracoviště provádějící analýzy v těchto dnech obrovský, výsledek z laboratoře Ústavu molekulární a translační medicíny mají oba dva vyšetření pacienti v mobilu ještě ten den večer. U vzorku odebraného ženě není nákaza prokázána.

„Jsem pozitivní,“ potvrzuje očekávaný výsledek muž, kterého nyní čeká hovor s praktickým lékařem a izolace.

Nový rekord v denním přírůstku

Stejný verdikt se v pátek v Olomouckém kraji podle údajů Ministerstva zdravotnictví dozvídá 680 osob. Nový rekord. Je to nejvíce za jediný den od března a zhruba o 300 více, než bylo dosavadní denní maximum. V celém Česku pak za pátek přibylo 8618 nakažených.

Na Olomoucku je v přepočtu na 100 tisíc obyvatel za posledních 7 dnů 360 osob s pozitivní nákazou Covid-19, v okrese Šumperk je to 312, na Prostějovsku 288, Přerovsku 213 a nejlépe je na tom v posledních dnech Jesenicku se 200 případy na 100 tisíc obyvatel.

Podle aktualizovaného semaforu stupňů pohotovosti je celý Olomoucký kraj zbarven oranžově, tedy s počínajícím komunitním přenosem nákazy.





Stovky odběrů denně, pomáhají studentky



V Olomouckém kraji bylo v pátek podle hygieniků provedeno 1280 odběrů. Jen ve Fakultní nemocnici Olomouc jich v posledních dnech udělali 340 až 350. V největší středomoravské nemocnici pomáhají s odběry studentky Fakulty zdravotnických věd UP Olomouc. Velký nápor se díky tomu daří zvládat.



„Studenti jsou velice obětaví. Hlásí se, i když na rozdíl od jarních měsíců probíhá výuka, a je to pro ně složitější. Patří jim za to velký dík z naší strany,“ reagoval mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher.



Posily budou v příštích dnech ještě více třeba. Nemocnice rozšiřuje provozní dobu odběrového místa. Od soboty 10. října je otevřeno až do 19 hodin.

„Prodloužení odpolední pracovní doby o víkendu i v pracovních dnech se týká indikovaných pacientů, tedy těch, které k vyšetření vyslal praktický lékař nebo krajská hygienická stanice,“ upozornil Fritscher.



Lidé, kteří se chystají na testování do fakultky, by se měli předem podívat na speciální web covid.fnol.cz, kde najdou nejčerstvější informace.



„Prosíme samoplátce i indikované pacienty, aby dodržovali časy, v nichž je pro ně naše odběrové místo k dispozici,“ apelovala náměstkyně nelékařských oborů Andrea Drobiličová