Srovnání s extraligou není od věci.

"Nové prostějovské šatny bych si bez váhání dovolil přirovnat k O2 aréně v Praze nebo Syner aréně v Liberci. Jedná se o moderní stavbu s výborným zázemím. Podobné mají ale například i ve Vyškově," komentuje nové zázemí bývalý hokejový reprezentant Marek Černošek a dodává: "Myslím si, že se projekt povedl. Komplex je praktický a účelný. Musí ho ocenit nejen děti, ale i rodiče."

Se svým starším kolegou souhlasí i současný správce šaten a bývalý profesionální hokejista Václav Meidl. "Děti mají v Prostějově podmínky, jaké za nás nebyly. Doufám, že nové zázemí pomůže rozvoji hokeje a přiláká k ledu ještě více dětí."

Komfort pro současnost i budoucnost

"Myslím, že jsme se dostali do 21. století. Jsem přesvědčen o tom, že si to malí hokejisté a krasobruslaři zaslouží. Všichni víme, jak jejich předchozí zázemí vypadalo. Jsem rád, že jsme do stavby šli a mám z konečného výsledku radost," sdělil Deníku prostějovský primátor František Jura a dodal: "Šatny budou sloužit minimálně dalších padesát let a Prostějovu už je nikdo nevezme."

Nezapomenutelný odér a miniaturní kóje. Při srovnání s realitou žákovských let prostějovských odchovanců narozených v minulém století se lze už jen usmát.

"Ona to zase tak dávná minulost není. Ty sklepní kóje si pamatují i loňští dorostenci a junioři. Ti mladší už byli v horních šatnách, ale ani tam to nebylo pravé ořechové. Současní mládežníci si prošli podobným zázemím jako my v osmdesátých a devadesátých letech," komentuje Marek Černošek, jenž se z legendárních sklepů dostal až mistrovským titulům ve Spartě.

"My jsme vyrůstali v jiné době a měli úplně jiný pohled. Byli jsme vděční za to, že můžeme jít na led a neřešili nic dalšího. V dnešní době už mají lidé vyšší nároky a myslím, že to je dobře," ohlíží se Václav Meidl, který má na svém kontě i několik sezón v nižších zámořských soutěžích a téměř půl druhé stovky extraligových startů.

Strojovna, brusírna nebo garáž pro rolbu

"Komplex disponuje čtrnácti kabinami, z nichž dvě jsou určeny pro veřejnost, dále ošetřovnou a trenérskou šatnou. Ve druhém patře jsou dvě tréninkové střelnice, tělocvična a plně vybavená posilovna," představil objekt správce Meidl.

Projekt Zimní stadion – hokejové šatny pro mládež byl vybudován za finanční podpory Statutárního města Prostějova, Olomouckého kraje a Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Celková investovaná částka se pohybuje okolo devadesáti milionů korun včetně vnitřního vybavení.