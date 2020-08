Stavbu byl osobně zkontrolovat i primátor František Jura. Termín by měl být dodržen.

"Stavbyvedoucí mě ujistil, že jedeme podle plánu. Já z toho mám radost a jsem rád, že vše pokračuje jak má," komentoval přímo u paty jeřábu František Jura.

Město i hokejisté podobné zázemí nutně potřebují.

"Mám pocit, že pokud bychom do toho nešli letos, tak bychom ten projekt v budoucnu realizovali hodně těžko," zamýšlí se primátor Jura a pokračuje: "Název projektu je sice hokejové šatny pro mládež, ale ono je to trochu jinak. Jedná se o naprosto multifunkční budovu se třinácti šatnami, kancelářskými a administrativními místnostmi. Nahoře budou posilovny, prostory pro trénink střelby na sucho. Zkrátka zázemí, na které čekali hokejisté možná třicet let. Troufnu si říci, že na celé Moravě nemá podobné zázemí žádný klub."

Město zaplatí 50 milionů

S potěšením sledují pokračující stavbu i samotní hokejisté.

"Měli bychom mít k dispozici komplexní zázemí, vedle šaten například tělocvičnu, novou elektrorozvodnu a střelnici. Největší pozitivum vidím v tom, že budeme mít děti neustále pod dohledem," říká předseda mládežnického klubu SK 1913 Prostějov Marek Černošek a doplňuje: "S dětmi jezdím po celé Moravě a mohu říci, že z menších klubů na tom budeme po dostavbě co se týká zázemí nejlépe."

Celkové náklady se budou pohybovat okolo devadesáti milionů korun. Město Prostějov má vyčleněnu částku padesáti milionů, dotace z MŠMT činí čtyřicet milionů a osmi miliony by měl přispět Olomoucký kraj. Šatny by měly být dokončeny do konce letošního roku.

"Myslím si, že si podobné zázemí hokejová mládež zaslouží. Po těch letech, kdy jsme něco podobného slibovali, jsem rád, že už to je realita. Z mého pohledu je smutné, že všichni ti, kdo celý projekt dehonestují nemají zájem si zjistit fakta. Pokud by je měli, nikdy by podobné komentáře nemohly vznikat," říká František Jura a uzavírá: "Podobné projekty by měly vznikat s pomocí státní a krajské dotace a dělat se pořádně, tak aby finální podoba odpovídala požadavkům 21. století, tak jako je to u hokejových šaten."