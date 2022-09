Nemá trenéra, běhá sám pro sebe a mezi hobby běžci patří k širší republikové špičce. "Pro mě je trenér a trénink sprosté slovo. Své běhání neberu jako trénink. Prostě si chodím zaběhat," směje se bývalý hokejista a dodává: "Trénink je svázán s tím, že člověk musí dělat určité věci pravidelně a podle nějaké tabulky. Já si jdu zaběhat tehdy když chci, kam chci a jak chci. Když mi to vyjde, jdu na dráhu s prostějovskými atlety, ale to je opravdu jednou za čas."

Sportovní samorost zvládne z pohledu normálního smrtelníka neskutečné dávky.

"Začínal jsem na šesti kilometrech, postupně jsem navyšoval kilometry. Co pro mě ze začátku bylo šest kilometrů, je dnes třeba jednadvacet. Posouvám své hranice a proto zkouším i takové závody jako je Moravský ultramaraton (MUM) nebo Beskydskou sedmičku (B7)," komentuje Švestka s tím, že letos zvládl právě MUM i B7. "Moravský ultramaraton je mezinárodní běžecký etapový závod na sedm maratonů v sedmi po sobě následujících dnech. Dokončil jsem ho."

Beskydský závod byl zatím poslední výzvou, která předčila očekávání.

"Tři roky jsem se snažil na B7 marně přihlásit. Podařilo se mi to až letos. Jsem rád, že se mi to podařilo až letos, protože jsem během covidu hodně naběhal. Slyšel jsem, že se jedná o hodně náročný závod a realita to potvrdila," prozradil borec, který letos v zimě oslaví čtyřicítku. "Ti, co závod absolvovali, mi říkali, že do kopců se chodí a dolů běhá. Ono to bylo trochu jinak, protože nejsem zvyklý na podobný terén, tak jsem chodil i z kopců. Kameny a pařezy, to je problém. Člověk je rád, že to sejde, natož aby běhal."

Zabalit to nemá Švestka v povaze.

"Měl jsem krizi, připadalo mi, že se nedostanu přes padesát kilometrů. Na ciferníku hodinek mi pořád svítila padesátka a byl to ubíjející pocit. Pak jsem si ale řekl, že musím dokončit a podařilo se," usmívá borec s obrovskou vůlí a dodává: "Říkal jsem si, že už něco podobného nechci zažít. Teď s odstupem týdne už ale zase přemýšlím, že to zkusím i příští rok. Uvidím. Potvrdilo se ale, že se jedná o hodně obtížný závod, navíc se běží přes noc."

Lukáš Švestka zvládl trasu z Třince do Frenštátu pod Radhoštěm s převýšením pěti a půl kilometru v čase 19 hodin, 32 minut a 56 vteřin.

"Doufal jsem v lepší čas, ale realita byla jiná. Nejvíce mě zničily Lysá Hora a Čertův mlýn. Všechny kopce ale byly dost výživné, nekonečné a nohy ničící," ohlíží se krutým závodem prostějovský hobík, který odpočívat nehodlá. "Příští sobotu se plánuji zúčastnit posledního závodu ze seriálu Běhej lesy v Boleticích a hned v neděli jedu do Duban na 4D run, to pořádá kámoš ze školy, tak aspoň vyklusnout. V říjnu pak bude Přeběh přes okres Prostějov, maraton z nejnižšího bodu okresu do nejvyššího, který pořádá místní Maratonský klub Prostějov," uzavírá Lukáš Švestka.