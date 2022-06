"Jedná se o investiční akci, jejímž cílem je rekonstrukce vstupní brány městského hřbitova, přilehlých zdí, domu správce hřbitova a zvonice. Jde o rekonstrukci vnějšího pláště a navazují nutné vnitřní úpravy včetně nového napojení na dešťovou kanalizaci," informuje náměstek primátora Jiří Rozehnal.

Památkově chráněné stavby trápila především vlhkost.

"Obalové konstrukce v ploše fasády hloubkově degradovala vzlínající zemní vlhkost. Řešení sanace fasády bude provedeno dle návrhu sanace vlhkosti a restaurátorského záměru, který je součástí projektové dokumentace. Nová fasádní omítka by měla být opět hladká vápenná se závěrečnou povrchovou úpravou nátěrem fasádní barvou, dle technologického postupu," doplňuje náměstek s tím, že v rámci opravy bude provedena i repase vstupní kovové brány a oplocení.

Přednádraží se zazelená. Nové městské bráně už chybí jen lavičky

Dojde i k restaurování dřevěné zvoničky vedle vstupní brány.

"V současnosti jsou omítky dole a zpevňují se základy. Sanační práce na omítkách už jsou provedeny. Došlo už i k izolaci spodní části stavby, které spočívalo v odkopání objektu až na základovou spáru, zaizolování základů a provedení jejich ochrany před zemní vlhkostí a zpětné zasypání. Základy pod vstupní bránou byly zpevněny pomocí mikropilotů," popisuje Rozehnal s tím, že aktuálně začínají práce na repasování štukových prvků a na kovových prvcích.

Vstupní brána na městský hřbitov bude uzavřena až do 30. září letošního roku. Do tohoto data bude přesunuta i zastávka městské hromadné dopravy (MHD) blíže k centru města do prostoru severní zdi hřbitova. Ke vstupu na hřbitov bude sloužit boční brána u zahradních skleníků. Toto opatření se týká linek MHD 1 a 11.

Celková cena investiční akce zahrnující rekonstrukci brány a okolního zdiva, domu správce a dopravní řešení před hřbitovem činí téměř jedenáct milionů korun.