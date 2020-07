Ani potom se ale řidičům na hlavním tahu z Olomouce do Brna neuleví. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) plánuje modernizaci mimoúrovňových křižovatek, rekonstrukci povrchu dálnice i opravu mostu známého jako Hanácká estakáda.

Podle mluvčího ŘSD Jana Studeckého modernizovaným úsekem denně projede až 32 tisíc aut. Současná instalace nových svodidel má motoristům zajistit lepší bezpečnost.

„Disponují vyšší úrovní zádržnosti H1, což odpovídá nárazu vozidla o hmotnosti 10 tun při rychlosti 70 kilometrů v hodině,“ vysvětlil. Výměna probíhá od 20. července téměř nepřetržitě, o nedělích mívají dělníci volno.

Není to ale jediné letošní omezení na D46. V různých úsecích postupně dochází například k úpravě mimoúrovňových křižovatek, které mají zvýšit bezpečnost a plynulost dopravy na celé dálnici.

„Aktuálně je těsně před zahájením přestavba mimoúrovňové křižovatky Prostějov střed,“ potvrdil Studecký.

K realizaci by mělo dojít v září. V přípravě je rovněž roční rekonstrukce levého pruhu vozovky mezi 9,5. a 16,6. kilometrem a pravého pruhu od 12,3. po 16,7. kilometr.

Opraví i Hanáckou etakádu

Oprava brzy čeká také Hanáckou estakádu, most na D46 v Prostějově, což po zhruba dva následující roky zkomplikuje jízdu po dálnici i přes město.

Do budoucna plánuje Ředitelství silnic a dálnic ČR přestavbu mimoúrovňových křižovatek u Drysic, Vyškova a Držovic.

„Pokud je to možné, tak se samozřejmě vždy snažíme, aby v jednu dobu neprobíhalo větší množství akcí a dálnice tak byla co nejvíce průjezdná. Vzhledem k délce jednotlivých akcí ovšem toto není většinou možné,“ přiznal Jan Studecký.

Nervák pro řidiče

Pevné nervy jsou pro řidiče na D46 nutností už mnoho let v řadě. Při pravidelném cestování třeba do práce se jim v hlavě přehrává refrén hitu Highway to Hell. Jakoby snad členové legendární australské formace AC/DC skládali písně v autě cestou z Olomouce do Prostějova a zpět.

Mezi nešťastníky, kteří si v daném úseku často zvyšují adrenalin, patří profesionální řidič Matěj Štaffa z Mladče.

„Mohlo by to být označeno už před nějakým sjezdem. Značky bývají až za nimi. Pak nikdo neví, co se tam děje, a tvoří se kolony,“ reagoval mladý muž na aktuální modernizaci svodidel. Na časté zácpy má podle něj vliv také omezená rychlost, která až k Vyškovu umožnuje jet řidičům maximálně 110 kilometrů v hodině.

Zkušený Štaffa si průjezdnost trasy hlídá předem a je-li to možné, raději problémové místo objede jinudy. Před několika lety se mu to ale nepovedlo a na více než dvě hodiny uvízl v zúžení u Olšan, když dálnici navíc zatarasila nehoda. Nešlo o ojedinělý případ. Například v letním horku 2015 zablokoval oba směry převrácený kamion na téměř sedm hodin. I kvůli zúžením a různým omezením nejsou při nehodách dlouhodobá zdržení na D46 výjimkou.

Na mnohdy nepromyšlené značení uzavírek a omezení upozornil také krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz.

„A to včetně připojení nájezdů na dálnici variantou, kdy je použita značka Stůj, dej přednost v jízdě. Pokud vozidlo v průběžném pruhu téměř nezastaví, nemá najíždějící na dálnici šanci se tam dostat,“ všiml si dopravní expert.

Nediví se proto, že řidiči pak ztrácejí nervy a mají snahu zmizet třeba i za cenu jízdy v protisměru, což ale důrazně vylučuje. Lidé by i při pohybu v kolonách nebo uvíznutí v zácpě měli dbát na svoji bezpečnost.

„Neopouštět vozidlo, důležité je mít s sebou dostatek paliva i pití,“ radí motoristům. Ti by si měli předem promyslet trasu a případně jízdu odložit na dobu, kdy není tak silný provoz.

Dopravním komplikacím v podobných situacích nepřispívá ani neznalost řidičů, kteří nereflektují pravidlo zipování, netvoří záchranářskou uličku nebo špatně využívají připojovací pruhy. (ber)