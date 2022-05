Dětský domov má novou zahradu i ohniště, vybudovali je fandové japonských aut

Výtěžek pomůže těžce nemocnému chlapci. "Letos jsme vybírali na šestiletého Alexe Kašpárka. Lexik trpí poporodní asfyxie velmi těžkého stupně. Jeho stav odpovídá přibližně věku sedmi měsíců, přesto že mu letos bude šest let. Neleze, nechodí, nemluví, sedí s oporou bez opory chvíli. Výtěžek z dobrovolného vstupného a tomboly činil 8724 korun. Jsme rádi, že majitelé upravených aut se do projektu Help Cup aktivně zapojují a pomáhají těm, kteří to nejvíce potřebují," sdělila zakladatelka projektu Anna Rubačíková z Kožušan a dodala: "Jako obvykle se nám dostalo ve Žraloku vřelého přijetí a dorazila i spousta návštěvníků."

Pomáhá se na všech srazech. "Pokud se ptáte jak pomoci, stačí dojet na naše akce a zakoupit si slosovatelné lístky do tomboly, nebo rovnou vložit peníze do kasičky. Samozřejmě jsme rádi i za věcné dary do zmíněné tomboly. Každý kdo donese dar získá pět listků," dodává Rubačíková.

Dalším sraz v sérii Help Cup bude o víkendu 20.-21. srpna hostit Kroměříž.