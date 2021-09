V Prostějově vystupujete pravidelně, pamatujete si kolikrát už jste zde zpívala?

Přesný počet vystoupení si nepamatuju. Ale vybavuje se mi poslední. Bylo to vloni na náměstí, kde byla úžasná atmosféra.

Jak dlouhý bude páteční koncert a kolik skladeb zazní?

Všechny koncerty našeho turné Vzhůru k výškám trvají nejméně devadesát minut a kvůli současným nařízením jsou bez přestávky. Tak to máme naplánované. Ovšem realita je jiná. Ještě se nám tuto dobu nepodařilo dodržet. Vždy přetáhneme o další dlouhé minuty, protože nás diváci nechtějí pustit z jeviště. Je to krásný pocit a rádi zůstáváme déle. Během koncertu zazní písničky z celé mé kariéry. Od těch nejstarších až po ty úplně nové z posledního alba Tvrdohlavá, které jsem natočila v době koronové. Mám na něj jen samé krásné ohlasy. Musím zde zmínit, že producentem alba a autorem mnoha písní je klavírista a akordeonista Kája Mařík. Před touto spoluprací jsem o něm nevěděla. Doporučila mi ho nahrávací firma. Ovšem hned při prvním setkání jsme si padli do oka hudebně i lidsky a myslím, že je to na albu znát.

Chystáte pro publikum nějaké překvapení například v podobě speciálního hosta?

Určitě ano. Ale vyzrazená překvapení nejsou překvapení. Přijďte se podívat.

Jak jste prožívala dlouhé období, kdy jste nesměla živě vystupovat?

Bylo to pro mě nové. Nikdy se mi nestalo, že bych byla tak dlouho dobu bez živého zpívání a kontaktu s publikem. Protože nemám ráda nudy, postupně jsem si udělala pořádek v domě a věnovala se činnostem, na které mi jindy nezbývá čas. A mohla jsem se naplno věnovat naší fence Elze, která už měla své roky a také velké zdravotní problémy. Ale nezahálela jsem ani v hudebním světě. Stihla jsem natočit již zmíněné album Tvrdohlavá.

Máte nějakou vyloženě oblíbenou písničku z vašeho širokého repertoáru?

Během své kariéry jsem natočila spoustu krásným písní. Těch oblíbených mám víc. Patří mezi ně třeba Já půjdu dál, Dvě malá křídla tu nejsou, Dlouhá noc…

Vystupujete raději v sálech nebo venku?

Není důležité, kde zpívám, ale komu. Pokud vidím, že se publikum baví a zpívá se mnou, mám obrovskou radost a odráží se to i na atmosféře koncertu."