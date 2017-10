Hazard v Prostějově: zastupitelé rozhodnou o dalších změnách

Hráči výherních automatů i jejich provozovatelé by se měli mít na pozoru. Alespoň v Prostějově. Během pondělka by totiž měli na svém jednání zastupitelé rozhodnout, zda herny ve městě plošně neomezit. Budou tak hlasovat o návrhu části pracovní skupiny, která se budoucností hazardu v Prostějově zabývala od dubna.

Automaty. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Dimír Šťastný

Plány jsou hned dva. V první variantě by nově vyhláška vyjmenovala všechny ulice, kde by nikdo provozovat hernu nesměl, ve druhé by vznikly rovnou celé oblasti se zákazem pro výherní automaty.

"Jde zde zejména o vymístění heren z centra města a omezení jejich počtu," uvedl k materiálu David Bezdomnikov, odborník na práci s gamblerstvím ze společnosti Podané ruce.

"Nemohli jsme vymyslet nic rychleji, bereme to jen jako základ nové vyhlášky, která by se schválila pro rok 2018, případně pro rok 2020," dodal pak.

Rada nedoporučuje vyhlášku přijmout

Město už letos jednu vyhlášku upravující provoz heren přijalo a pozměnilo tak tu již staršího data, která například hernám zakazuje zobrazovat jackpot či reklamu.

"Nevidím tedy důvod, proč bychom zase měli předpisy měnit," uvedla pro Deník primátorka Alena Rašková. Rada také novou vyhlášku, která zakazuje působení heren hned v desítkách ulic centra města, nedoporučuje ke schválení.

"Provozovatelé hazardních her mohou podat podnět Ministerstvu vnitra k podání návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky pro nezákonnost k Ústavnímu soudu. Rovněž lze očekávat podněty k zahájení správního řízení Úřadem na ochranu hospodářské soutěže," jmenuje například v materiálu předkládaném zastupitelstvu města právník finančního odboru Pavel Vyškovský.

Na stole byla přitom původně ještě přísnější varianta: zakázat herny v Prostějově úplně. Návrh předložili lidovečtí zastupitelé spolu s farářem Janem Junem. Podporu však nezískal.

Bartošová v úspěch věřila

Jedna z předkladatelek, Zuzana Bartošová, však v úspěch věřila.

„Jedná se o návrh, který by mohl najít podporu napříč zastupitelstvem,“ domnívala se předtím, než loni v listopadu rušení heren zastupitelé odložili a později zamítli.

Argumenty pro tento krok byly dva: výpadek příjmů městské pokladny ve výši zhruba čtyřicet milionů ročně a také možnost přesunu do šedé zóny, která by byla hůře kontrolovatelná a opět by znamenala odliv peněz.

Nyní tak město ve vyhlášce vyjmenovává počet míst, kde naopak herny být můžou. Vedení Prostějova ale do budoucna počítá se snižováním počtu heren. A zároveň s ukončením práce skupiny.

"Ne," odpověděla primátorka na dotaz, zda by pracovní skupina měla nadále fungovat.

Přesto však jeden z lidí, kteří se na jejich aktivitách podíleli, David Bezdomnikov, doufá v přetrvání.

"Osobně doufám, že činnost komise nebude zastavena a v nějaké formě bude pokračovat. Je totiž třeba ještě řešit otázku prevence a léčby gamblerství," řekl pro Deník.