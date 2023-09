Tradiční akce na konci prázdnin v podobě Hasičského dne v Domamyslicích, přilákala na Splávek hromadu dětí i dospělých. Celoodpolední program 47. ročníku akce s hudbou, ukázkami zásahů nebo tombolou bavil všechny generace.

Hasičský den Domamyslice 2023 | Video: Zdeněk Vysloužil

"Hasičský dětský den pořádáme každý rok. Letos jsme na Splávku už po sedmačtyřicáté. Návštěvnost je vždycky slušná, navíc letos vyšlo parádně i počasí," pochvaloval si velitel domamyslických hasičů Milan Hrubý.

Útulný areál v okrajové části Prostějova nabízel vyžití zvláště pro děti. "Je to tady super. Nemusíme mít strach, že děti vběhnou pod auto. My si dáme pivko nebo něco z udírny a prcci se tu vyřádí," komentovala prostředí Splávku jedna z mnoha maminek.

VIDEO: Růžový beach pomohl. Dudy Cup vynesl tisíce korun

Našlapaná tombola byla vyprodaná za čtvrt hodiny.

"Měli jsme 109 cen od našich přátel a partnerů. Jsme za to rádi, že mají hasiči z Domamyslic dobré jméno. Letos jsme oslavili i 120 let a společně s dneškem musíme říct, že vše dopadlo velice dobře," uzavřel Milan Hrubý.

Zajímavé ukázky techniky předvedli profesionální hasiči z Prostějova, zásah v podobě vyprošťování zraněného z auta zase jednotka z Žešova. Svůj požární útok pak pro četné diváky ukázali i mladí hasiči SDH Domamyslice.

PŘIDEJTE SE K HASIČŮM



SDH Domamyslice nabírá nové členy do mládežnických soutěžních družstev. Rodiče, kteří zvažují, do jakého kroužku dát své dítě, mají možnost přihlásit ho do sportovních družstev SDH Domamyslice.



"Máme zájem o děti ve věku od 7 do 17 let. Trénujeme jednou týdně, ve čtvrtek od 16.30 hodin v Domamyslicích za novou zbrojnicí. Zájemci se mohou přijít podívat a domluvit," říká vedoucí mládežnických družstev Nikola Dominiková.



Informace na tel: 776 803 122