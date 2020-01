„Chtěl bych moc pochválit našeho mladého starostu místních hasičů Michala Burgeta, jehož energie a píle má na tom lví podíl. Díky němu si činnost hasičů u nás opravdu rozjela a vše funguje jak má,“ nešetřil superlativy Bokůvka.

„No snažím se, ale ostatní kluci mi moc pomáhají a skvěle funguje i spolupráce s obcí. Spousta práce je ovšem ještě před námi,“ odvětil na to skromně Michal Burget.

Hasiči pomáhají obci, obec zase hasičům

„Právě spolupráci s obcí a vzájemnou pomoc bych rád vyzdvihl. Hasiči pomáhají obci, obec zase hasičům, jinak by to prostě nešlo,“ doplnil Burget s tím, že hasiči se třeba podílí na přípravě a organizaci všech obecních akcí a obec na oplátku na činnost a investiční záměry hasičů přispívá nemalé peníze.

První prapor vůbec

A co tedy za uplynulý rok hasičům povedlo?

„Pořídili jsme třeba nový hasičský prapor. Jde o náš první prapor vůbec, do teď jsme totiž žádný neměli. Je jedinečný tím, že je nejen historicky první, ale je pořízen i z nejkvalitnějších možných materiálů, které jsou v současnosti k mání,“ popsal Burget.

Nový prapor přišel hasiče na sto tisíc korun, přičemž 70 tisíc na něj získali od různých dárců.

Auto si svépomocí upravili

Nejde však o jedinou věc, kterou se nově mohou hasiči ve Stínavě pyšnit. Zakoupili zde totiž i zánovní terénní zásahové auto značky Nissan Navara 4x4.

„Svépomocí jsme si jej upravili k obrazu svému, jsou za tím hodiny a hodiny práce,“ vysvětlil starosta hasičů s tím, že pořízení auta zafinancovala obec částkou 150 tisíc a dalších 80 tisíc přidala na přestavbu a dovybavení.

Vozík s historickým základem

Ale co by bylo hasičské auto bez pořádného zásahového vozíku. A ve Stínavě si zrenovovali jeden opravdu jedinečný unikátním způsobem.

„Vozík pochází z roku 1956 a kompletně jsme jej zrestaurovali i s novým podvozkem. Je vůbec první v republice, který je takto zrenovovaný a jezdí se na něj dívat a inspirovat se i zástupci sborů odjinud,“ nechal se slyšet Burget s tím, že obec investovala do přestavby, úpravy a dovybavení 50 tisíc korun.

Zvelebují zbrojnici

A když mají hasiči ve Stínavě nový prapor, auto i vozík, pustili se s gustem sobě vlastním i do rekonstrukce místní zbrojnice.

„Začali jsme elektrikou a osvětlením, novými okny a přestavbou vnitřních prostor. Dál se chystáme na výměnu výjezdních garážových vrat. Chceme i předělat strop v hasičárně a zateplit jej,“ vyjmenoval Michal Burget.

Chtějí i do akce

Připraveni do akce tedy hasiči jsou, a proto by rádi vytvořili i funkční zásahovou jednotku. Jde o novou organizaci zřízenou obcí s cílem, aby hasiči ze Stínavy mohli spolehlivě pomáhat při nehodách a požárech. „Ze základny SDH vybíráme do zásahovky nejvhodnější členy,“ osvětlil starosta obce Bokůvka.

Dohlíží na bezpečnost

Hasiči ze Stínavy vynikají i jako skvělí pomocníci při organizovaní akcí v obci, kteří zároveň dohlíží i na bezpečnost účastníků.

„Asistujeme třeba při setkání otužilců, pomáháme s masopustem, stavíme a kácíme májku, dohlížet budeme i na dětský tábor u tůní, stavíme a pomáháme rozsvěcovat vánoční strom v obci a na většině akcí se staráme o občerstvení pro návštěvníky a v neposlední řadě budeme ve Stínavě letos pořádat hasičskou okrskovou soutěž. Moc se na to těšíme“ dodal s úsměvem na závěr starosta hasičů.