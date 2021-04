První dávky vakcíny Moderna profesionální hasiči naložili v úterý ráno před lékárnou olomoucké Fakultní nemocnice. Během tří dnů rozvezou sedm tisíc dávek do celkem 94 ordinací praktických lékařů z Olomouckého kraje.

„V úterý jsme začali v Olomouci a následně dva automobily s dvoučlennou posádkou hasičů zamířily na Přerovsko a Prostějovsko. Během prvního dne zvládnou osmatřicet zastávek. Ve středu zamíří naše posádky na Šumpersko a Jesenicko. Ve čtvrtek bude na řadě Olomoucko,“ informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Balážová.

Hasiči vakcínu převážejí za velmi přísných podmínek ve speciálních lednicích zapůjčených nemocnicí.

„Dodržujeme také přesný časový harmonogram. Za tři dny najezdí naše posádky v kraji téměř tisíc kilometrů. Rozvoz zajišťujeme na základě požadavku krajského úřadu a ve spolupráci s Fakultní nemocnicí v Olomouci,“ popsala mluvčí.

Krizový management nemocnic v Olomouckém kraji se podle hejtmana Josefa Suchánka před pár dny rozhodl, že uvolněním Moderny částečně vyslyší volání praktiků po vakcíně Astra Zeneca, které je nedostatek a dodávky jsou výrazně kráceny.

„Moderna je ´vysoutěžená´ jen pro distribuci do nemocnic, hasiči na rozvoz léčiv nemají licenci. V minulém týdnu jsem se dotázal na ministerstvu zdravotnictví, zda ji tímto způsobem smíme distribuovat a potvrdili nám, že přepravu až do ordinací praktických lékařů zajistit můžeme. Nově tedy Olomoucký kraj distribuuje Modernu praktikům, kromě druhých dávek, které si musejí nemocnice a očkovací centra nechat pro svou potřebu,“ vysvětlil hejtman.

Mobilní odběrové týmy stále v akci

Vakcína Moderna se musí skladovat při teplotě minus patnáct až minus pětadvacet stupňů Celsia. Pro distribuci už jsou ale podmínky mnohem příznivější.

„Při převozu do ordinací praktiků stačí jen běžná ´ledničková´ teplota od dvou do osmi stupňů, kterou zajistí přepravní boxy zapůjčené od nemocnic. Očekáváme, že se uvolněním Moderny pro praktiky zvýší podíl naočkovaných pacientů starších osmdesáti let,“ dodal Josef Suchánek s tím, že v polovině dubna by měly do Olomouckého kraje dorazit první dávky vakcíny firmy Johnson and Johnson, která se podává pouze v jedné dávce.

Olomoucký kraj není jediný, kde distribuci vakcín zajišťují hasiči. Například už začátkem letošního roku se do rozvozu vakcín zapojili dobrovolní a profesionální hasiči v Moravskoslezském kraji, který k tomuto účelu pořídil speciální minichladničky.

Hasiči v Olomouckém kraji pomáhají v boji proti koronaviru také nasazením dvou mobilních odběrových týmů.

„Od října naši příslušníci odebrali téměř sedm tisíc vzorků, najezdili přes třiatřicet tisíc kilometrů,“ upřesnila Lucie Balážová.

Mimoto hasiči pravidelně dezinfikují veřejné budovy a nově každý pracovní den dekontaminují očkovací centrum v Prostějově. Trasují na okresních hygienických stanicích, zajišťují distribuci ochranných pomůcek a zabezpečují zázemí pro zdravotníky na odběrových místech. Úzce spolupracují s krajským úřadem a flexibilně reagují na požadavky.