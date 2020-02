V pondělí se v Kostelci na Hané začala stavět nová zbrojnice za necelých jednadvacet milionů korun.

Kostelecká jednotka má v regionu Prostějovska vysoký kredit. Ročně má v průměru okolo sedmdesáti výjezdů a většinou je na místě nehod či požárů první.

"Výjezdy k požárům tvoří tak jednu třetinu. Více než další třetinou jsou dopravní nehody. Jezdíme k silničním i železničním nehodám," zmínil vytíženost jednotky její velitel Petr Látal.

Dobrovolní hasiči z Kostelce na Hané však takřka přežívají v zadním traktu místní radnice.

"Zázemí máme neadekvátní. V garážích kdysi parkovala Tatra 805 a stará stříkačka Škoda 150. Tu máme umístěnou v hasičském muzeu v Čechách pod Kosířem. Například šatny jsou na samostatný příběh. Vyhraje ten, kdo přiběhne první. Nazuje si boty a obléká se na dvoře, aby uvolnil místo dalším," líčí podmínky velitel Látal a dodává: "Je to opravdu tristní."

Plány na vybudování odpovídajícího zázemí pro kosteleckou jednotku se začaly rodit v roce 2014.

"Před šesti roky jsme začali dělat projektovou dokumentaci. Trvalo to vcelku dlouho. Museli jsme to naprojektovat tak, aby to odpovídalo všemožným normám. My jako město jsme hlavním investorem, čtyři a půl milionu korun činí dotace z Ministerstva vnitra. Budeme se snažit ještě získat dotaci z Olomouckého kraje," informoval kostelecký starosta František Horák a dodal: "Hasiči si novou zbrojnici zaslouží. V současných prostorech doslova přežívají. Ti kluci pro nás dělají první poslední. Vždycky jsou u každé události mezi prvními, mnohdy i dříve než profíci z Prostějova."

Nová zbrojnice vyroste na místě naproti místnímu hřbitovu. Bude mít tři garážová stání pro tři výjezdová vozidla, kompletní sociální zázemí, dílnu, kancelář velitele, zasedací či školící místnost a věž na sušení hadic.

Hlavním investorem stavby je město Kostelec na Hané. Cena stavby je 20 590 tisíc korun bez DPH. Předpokládané předání nové hasičské zbrojnice je 31. června 2021.