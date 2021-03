"Nezáleží tom, jak je která farnost velká. My to máme tak, že kam nás přidělí, tam jsme. Samozřejmě, jedná se o velkou farnost, navíc já nemám pouze Určice. Starám se ještě o Myslejovice, kaple v Dětkovicích a Seloutkách. Působím i v Prostějově u svatého Kříže," vypočítává kněz.

Má k Určicím vztah

"Aktuální stav budovy mi místy nahání hrůzu, ale lidé jsou tu dobří. Postupně opravujeme co se dá, záleží ale především na společenství," s úsměvem komentuje Pavel Barbořák a pokračuje: "Pocházím z Valašska a mám takový dojem, že tam si lidé víc udržují své domy. Občas se procházím Určicemi a sleduji, že i zde se postupně vše mění k lepšímu. Je zde vidět spousta práce."

Dominantní stavba

"Zdejší kostel je opravdu nádherná stavba, i fara je krásná. Předchozí režim se k nim ale choval macešsky. Na bydlení pohodlný není. Pokoušíme se postupně opravovat. Máme hotovou půlku střechy, letos by měla být druhá. Zkrátka se snažíme dělat co se dá," informuje farář o aktuálním stavu.

Lidí chodí méně

"V Určicích máme dvě mše, jednu v sobotu večer, druhou v neděli dopoledne. V průměru bývá okolo třiceti lidí na jedné. Před omezením chodilo dohromady na obě okolo osmdesáti lidí," uvádí Barbořák a dodává: "Vzhledem k velikosti obce, by mohl být počet mnohem vyšší. Není to ale nejhorší, ale mohlo by to být i lepší."

Zajímavá příroda

"Já se trošku ploché Hané děsil, ale jsem mile překvapen. Tady už se to trochu zvedá směrem na Alojzov. Přímo z fary mám pohled na zalesněné kopce hezký. Je to tu opravdu pěkné, dají se tu najít hezká místa," chválí si kněz panorama a uzavírá: "Celkově si ale v Určicích nemohu na nic stěžovat. Snažím se být k dispozici, když něco vymyslí na obci. Na oplátku, když zase něco potřebuji já, tak se jdu také pěkně usmát na obec. Myslím, že spolupráce funguje dobře."