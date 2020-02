Je důležité navracet se zpět ke kořenům, lidovým zvykům a nezapomínat na ně. Právě o udržení místních tradic Hané, se snaží od roku 1971 Hanácký soubor písní a tanců KLAS a Hanácká muzika z Kralic na Hané.

„V roce 1971 jsme spolu s mou manželkou Svatavou v KLASU začínali. Hanácký folklor je pro nás srdcovou záležitostí, proto si také každoročně nenecháme tento ples ujít. I když už netancujeme, protože přece jen už máme své roky, snažíme se soubor podporovat tím, že přijdeme na jejich vystoupení. Myslím, že je důležité tradice udržovat,“ prozradil bývalý člen KLASU, Jan Krejčiřík.

Poměrně netypicky se do souboru dostala jeho umělecká vedoucí, Vladimíra Šolcová.

„Vždycky jsem chtěla tančit a navštěvovat prostějovský taneční soubor Mánes, pak jsem ale odešla studovat na vysokou školu do Ostravy. Až když jsem se vrátila zpět do Prostějova, na doporučení jedné známé, jsem konečně začala tancovat v KLASU. Chytlo mě to a po pár letech strávených v souboru jsem začala učit děti a časem i dospělé,“ s úsměvem popisuje Šolcová.

Potěšit se tancem

Po polonéze zatančené na hanácké písně, se taneční parket začal plnit. K tanci a poslechu hrála skupina No Problem, která odpalovala jeden hit za druhým. Někteří přišli tančit, jiní zase podporovat členy a členky souboru podobně jako manželé Krejčiříkovi.

„Přišly jsme dnes na bál především podpořit naši kamarádku, která tancuje v KLASU. Chodíme každý rok, máme už takovou tradici. Letos tedy už počtvrté,“ dodaly s úsměvy od ucha k uchu Barbora Knotková a Tereza Chalánková.

Podobně to cítila i Martina Ehlová, která v souboru do loňského roku tancovala.

„V KLASU jsem tancovala několik let, tak by mi přišlo líto dnes nepřijít. Bohužel mi tanec bral moc času i proto, že momentálně studuji fyzioterapii v Olomouci a skloubit to dohromady, bylo náročné,“ popsala Deníku Martina Ehlová.

Čas pomalu plynul v rytmu pomalých i svižnějších songů. Někteří z přítomných chtěli během sobotní noci protančit plesové střevíce, jiní si užívali atmosféry zpovzdálí od svých stolů, kde se konečně sešli s přáteli, které dlouho neviděli.

Pokud je vám líto, že jste o Hanácký bál přišli, nemusíte zoufat. Hned další sobotu, 15. února totiž proběhne ples ještě jednou, opět ve stejný čas a na stejném místě, ve 20 hodin v Kulturním domě v Kralicích na Hané.