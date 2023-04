Přednáška Jak se žilo na Hané se odehrála v prostějovském Národním domě. Účastníci měli možnost si prohlédnout hanácké kroje členů souboru Klas, zasoutěžit si o ceny a hlavně poslechnout si přednášejícího. Etnolog Martin Šimša se zabýval historií hanácké kultury.

Poutavá přednáška o historii a folkloru Hané, přilákala do Národního domu početné publikum. Foto: Jan Bílek | Foto: Deník/VLP Externista

"Dobré deň, všecke vás tady vico," začala podvečerní přednášku moderující Andrea Hanáčková a okamžitě vtáhla účastníky do osobité atmosféry. Následoval interaktivní výklad o životě na Hané, kterým Martin Šimša poukázal na staré zvyky a zdůraznil význam udržování a obnovování tradic v rámci komunity.

Zájemci měli možnost nejen seznámit se s historií a kulturou svého regionu, ale také navázat nová přátelství a sdílet hanácké příběhy se svými sousedy. Sílu sdílení zvyků a tradic zdůraznil i přednášející Martin Šimša. "Neobnovíme žádný zvyk, když si k němu nenajdeme vlastní osobitý přístup," říká olomoucký profesor.

Během přednášky měli účastníci možnost ochutnat tradiční vdolečky, koupit si ručně vyráběné šperky a látky, nebo si prohlédnout artefakty, které přivezla starostka Choliny Kamila Navrátilová z tamějšího Hanáckého muzea. Součástí akce byla i soutěž o tradiční ceny a tipovačka názvů hanáckých artefaktů.

Zájem byl značný



Početné publikum, které se minulý čtvrtek sešlo v Národním domě ocenil spoluorganizátor Michal Drozd. "Jsme moc rádi za vysokou účast. Lidé jsou dnes hodně odcizení a málo se zajímají o to, co se děje kolem nich," povzdechl si a dodal: "Náš cíl je dostat zájem zpátky do lidí, aby se zajímali i o to, co dělají sousedi.

V oživování tradic se bude pokračovat



Organizátoři plánují další podobné akce, které by měly přispět k oživení hanáckého ducha. Věří, že tyto aktivity přinesou nejen poznání a zábavu, ale také inspiraci pro další generace, aby hrdě nesly odkaz Hané a jejích tradic.

Praktikant Jan Bílek