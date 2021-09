Hanácké stezky byly otevřeny 23. května 2021. První závody se v areálu uskutečnily o týden později. Poslední akcí letošní sezóny bude noční závod, xc závod a následné sjezdy. Uskuteční se od pátku 15. až do soboty 16. října.

"Rád bych poděkoval všem za podporu v tomto projektu a všem lidem, kteří se zasloužili o realizaci. Bez nich by se nic takového neudělalo. Výhra pro nás znamená určitou formu motivace. Budeme chtít celé stezky postupně vylepšovat a příští rok nabídneme zase o něco lepší ježdění u nás na Hané," komentuje Hájek.

"My jsme vůbec nevěděli, že nás někdo do nějaké soutěže zařadil. Jakmile jsme se o tom doslechli, tak jsme samozřejmě uvědomili okruh našich příznivců, přátel a známých, abychom neskončili poslední," usmíval se Roman Hájek, člověk, který stál s partou přátel a nadšenců za zrodem Hanáckých stezek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.