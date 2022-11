Změna startu byla ku prospěchu věci. „Rozhodli jsme se, že letos půjdeme naopak. Sraz účastníků byl na hřišti a šlo se podél potoka a mezi poli do Ječné ulice. Čekající lidé a hlavně děti se tak při čekání mohli pobavit různými soutěžemi v areálu hřiště,“ komentoval jeden z hlavních organizátorů Marek Začal.

Na trase se bály děti, ale místy měli nahnáno i dospělí. „Fuj, to jsem se lekla,“ uskočila hned v úvodu jedna z maminek před výtryskem zeleného dýmu. Na trase mohli návštěvníci potkat známé postavy z hororových filmů v podobě děsivého klauna, Samary, mumie nebo vlkodlaka.

Nezapomenutelný zážitek přichystali malým i velkým opět fotbalisté z TJ Sokol Čechovice, kteří děkují všem, kteří se na organizaci podíleli.

„Nápad něco udělat je jedna věc, další je uvést ji do reality a následně tradici udržet. Bez těch desítek lidiček, kteří nám pomáhají, by to v takovém rozsahu udělat nešlo. Další věcí je ekonomická stránka, proto musíme zmínit všechny sponzory, kteří nám přispěli, abychom mohli dětem nabídnout zábavu i odměny,“ ohlédl se za pátým ročníkem zakladatel stezky Radim Holyst v kostýmu upíra.