Halloween? Letos bez společného veselení. Omrkněte aspoň fotky z minulých let

Kulturní a společenské akce mají kvůli koronaviru stopku. A letos to odnesou i halloweenské veselice. Tak jsme pro vás přípravili alespoň fotkové ohlédnutí za minulými ročníky oblíbených oslav Halloweenu. S rozzářenýma očima dětí zavítáme třeba na plumlovský zámek, do Kostelce na Hané, do Ptení či na dýňovou stezku v Prostějově. Najdete na snímcích svoji ratolest?

Halloween na Prostějovsku v letech minulých | Foto: DENÍK/archiv