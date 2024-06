Od neděle již osminásobná grandslamová šampionka, tenistka Kateřina Siniaková přivezla vítěznou trofej z Roland Garros do Prostějova. Města, které olympijská vítězka reprezentuje díky klubové příslušnosti k místnímu tenisovému klubu TK Agrofert.

Kateřina Siniaková, vítězka Roland Garros 2024 | Video: Zdeněk Vysloužil

"Myslím si, že každá trofej je něčím jedinečná. V Paříži jsem si turnaj užila strašně moc," vyjevila své dojmy Siniaková.

Triumf narychlo složeného páru

Kateřina Siniaková si z důvodu zranění svých předchozích partnerek Storm Hunterové a následně Taylor Townsendové musela před Paříží hledat letos již třetí spoluhráčku. Volba padla na talentovanou Američanku Coco Gauffovou.

"Byla to tak trochu horská dráha. Byla jsem domluvená úplně s někým jiným. Nikdy předtím jsme s Coco spolu nehrály. Obě jsme navíc hrály singl, proto jsme se sehrávaly až v prvním zápase," líčila zárodek pozdějšího triumfu česká tenistka.

Vycházející hvězda je skvělá holka

"Postupně jsme se vzájemně více poznávaly. Myslím si, že Coco je skvělá hráčka, ale i holka. Na to co už dokázala a co ji ještě čeká, se drží při zemi," chválila parťačku olympijská vítězka z Tokia.

Zdroj: Zdeněk Vysloužil

Oslava byla týmová. "Pro vítěze deblu nejsou žádné oficiální povinnosti. Sešly jsme se oba týmy, můj i Coco a slavili společně," dodala Siniaková.

Českou šampionku teď čeká přechod na trávu. "Doma se zdržím jen dva dny a jedu do Berlína. Po něm mě čeká Hamburk a pak už Wimbledon," usmívá se Siniaková.

Olympiáda je daleko

Jedna z nejlepších světových deblistek historie, se chystá i na obhajobu olympijského zlata. "Je to ještě pořád daleko. Čeká mě ještě spousta těžkých zápasů a turnajů. Pokud se zadaří i na olympiádě, byl by to zase skvělý zážitek," uzavírá česká reprezentantka.

Zdroj: Zdeněk Vysloužil

Zlaté medaile z Tokia bude v Paříži obhajovat pár Kateřina Siniaková – Barbora Krejčíková. Celkově má Kateřina Siniaková na svém kontě 8 grandslamových vítězství v deblu. Z českých hráček mají více pouze Helena Suková (9) a Jana Novotná (12).