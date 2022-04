„Dotazovali se a my jsme se sami hned začali pídit po tom, co to vlastně je,“ reagoval starosta Grygova Tomáš Kubáček.

Obec se obrátila na odborníky a následně informovala obyvatele, že se jedná o geodetické body. „A aby je neničili, protože jsou důležité pro probíhající mapování,“ dodal starosta.

Pro mobilní mapování

Jedná se o takzvané vlícovací body. Tyto značky odborná firma v následujících týdnech využije pro mobilní mapování. Pomocí auta vybaveného speciálními kamerami bude mapovat silnice druhé a třetí třídy v Olomouckém kraji. Pořízení snímků komunikací je součástí projektu vytvoření Digitálně technické mapy (DTM) Olomouckého kraje. DTM musí kraje vybudovat podle zákona do 30. června 2023.

„Jedná se o geodetický bod, který nám po pořízení snímků všech komunikací umožní vytvořit podklad pro následné polohově přesné mapování. Tyto značky, jejichž poškození je trestným činem a bez nichž nelze přesné mapování správně provést, však začal někdo systematicky zamalovávat černou barvou. Takto znehodnocených značek je již několik desítek, přičemž bude nutné je znovu na silnice nejen namalovat, ale rovněž i následně zaměřit,“ poukázala Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis, která má silnice v Olomouckém kraji zmapovat.

Pachateli hrozí postih

Vytvoření a zaměření takového bodu geodetem vychází až na tisíc korun. Pachateli hrozí nejen pokuta, ale také až dvouletý trest.

Podle aktuálních dohadů může jít o dílo jednoho i více vandalů, ale i dopad současné války na Ukrajině a s ní související strach z označování potenciálních vojenských cílů.

„V posledních letech jsme se s podobným rozsahem zničených značek nesetkali. Případné obavy občanů chápeme, rádi bychom však vysvětlili, že je to nutná součást naší práce, bez které nejsme schopni odevzdat kvalitní dílo,“ apelovala Zedníčková.

Pokud policie pachatele neobjeví, lze jen spekulovat, co za poškozováním značek stojí. V minulých týdnech ale vliv války na Ukrajině na smýšlení lidí pocítil TopGis například při nočním leteckém termálním snímkování Havířova.

„Standardně na průlet letadla nad zástavbou v nočních hodinách negativně reagují řádově jednotky lidí. To poslední na začátku března vyvolalo desítky reakcí jak prostřednictvím telefonu, tak i e-mailem a na sociálních sítích,“ popsala Drahomíra Zedníčková. Firma přitom figuruje pouze v roli dodavatele geografických dat pro strategii města k adaptaci na změnu klimatu, jejíž opatření budou spolufinancována ze zdrojů Evropské unie.