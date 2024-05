O nás bez nás? Takhle vnímají lidé z Prostějova rozhodnutí radniční koalice prodat městské pozemky v Tylově ulici. Soukromá společnost tam chce postavit garážový dům. Obyvatelé se bouří a podepisují petici.

Parcela na prodej, Garážový dům, Tylova ulice, Prostějov | Video: Zdeněk Vysloužil

"Schválili jsme záměr prodeje. Kupující se musí zavázat k předkupnímu právu města Prostějova v případě úmyslu pozemky prodat nebo jinak zcizit," uvedla před jednáním zastupitelů radní Milada Sokolová (ODS).

Zastupitelstvo prodej schválilo

Zastupitelstvo, ve kterém má drtivou převahu vládní koalice (ANO, ODS, Pévéčko), s tichou podporou SPD záměr schválilo. Cena pozemku podle Sokolové odpovídá znaleckému posudku, ceně obvyklé a splatná je před podpisem kupní smlouvy.

Žádost o odkup pozemků v Tylově ulici podala společnost Garážové domy, která byla založena teprve před rokem. Vedení města o záměru prodat pozemky o výměře 767 metrů čtverečních v těsné blízkosti bytových domů s občany vůbec nediskutovalo.

Na možný prodej upozornila opozice

"Dozvěděla jsem se tom z letáků, které byly vylepeny na vchodových dveřích domů. Byla jsem z toho mírně řečeno rozladěná. Při sledování přenosu ze zastupitelstva, jsem se dozvěděla, že záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce magistrátu," kroutila nevěřícně hlavou Monika Oplocká, která proti stavbě garážového domu na zelené ploše se stromy organizuje protest.

Jak dál s pozemky za prostějovskou nemocnicí? Téma rezonuje i před volbami

"Myslím, že pro mnohé bude stavba garážového domu překvapením. Je velká škoda, že vedení města záměr nekomunikovalo s občany přilehlých domů. Jsem přesvědčen že zveřejnění na úřední desce zdaleka nestačí. Nicméně rozhodnutí o tom, v jakém prostředí chtějí žít, musí být na občanech, kterých se to bezprostředně týká," vyjádřil se Petr Ošťádal (STAN), opoziční zastupitel ze zastupitelského klubu Na rovinu!.

Výraz "úřední deska" hnul mnohým žlučí

"Takové jednání je arogantní. Copak je mou povinností číst úřední desku? Kdyby z toho neměli strach a jednalo se o projekt, který by veřejnost opravdu chtěla, tak by se o tom všude psalo a náměstci i primátor by se přetrhli, aby o tom všichni věděli," míní Monika Oplocká.



Místním obyvatelům se nelíbí, že na místě rozlehlé travnaté plochy s pěti vzrostlými lípami a několika javory, by měla vyrůst betonová krychle. "Vždy tu bude konflikt mezi zelení a parkovacími místy. Bohužel v této situaci nemůžeme jako politici vyhrát, jen můžeme převzít za své rozhodnutí odpovědnost. Je těžké se shodnout v zasedací místnosti, stejně jako mají lidé na věc rozdílný názor na internetu," obhajuje kroky radnice náměstkyně primátora Milada Sokolová.

Místní podepisují petici

"Měla jsem již setkání s občany, přišlo jich docela hodně a všichni petici podepsali. Na internetu je pod názvem Proti zrušení zeleně a prodeji pozemku kvůli výstavbě garážového domu na ulici Tylova v Prostějově," říká organizátorka petice Monika Oplocká.

Zelená střecha a popínavé rostliny

Vedení města se snaží projekt líčit v pozitivních barvách. "Objekt by měl mít zelenou střechu a budou vysazeny popínavé rostliny. Výška od terénu by měla být maximálně 4,5 metru a vznikne řada parkovacích míst pro automobily, které mohou zmizet z ulice a uvolnit tak prostor," tvrdí Sokolová.

Podívejte se jak vypadá garážový dům v Krasicích:

Zdroj: Zdeněk Vysloužil

Jak má garážový dům v Tylově ulici vypadat, mohou obyvatelé Prostějova vidět v místní části Krasice. Firma Garážové domy, jejímž jednatelem je Lukáš Lamplota, už jeden takový dům otevřela na sídlišti Moravská, a to v červnu loňského roku. Kapacitu má 44 parkovacích stání.

Firma Garážové domy postavila v roce 2023 garážový dům v Moravské ulici, místní části Krasice.Zdroj: Deník/Zdeněk Vysloužil

