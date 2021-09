"Naprosto standardní kontejner, pro představu někdejší stavební buňky, těch bychom dokázali vyrobit ročně okolo dvou tisíc. Naše produkce je ale složitější, dodáváme do škol a různých podobných zařízení. Dokážeme jich vyrobit za rok několik stovek," komentuje Korčák a pokračuje: "Umíme postavit i rodinné domy. Typ ubytovny pro jednoho člověka, jsme schopní vyrobit za dva dny. Je tam kuchyňka, obytný prostor, topení, rozvody elektřiny a sociální zařízení s koupelnou."

"Dodáváme i do Německa, Rakouska a samozřejmě i do České republiky a na Slovensko," doplňuje ředitel.

"Vyrábíme obytné kontejnery. Pro představu, před čtyřiceti lety když začaly unimobuňky, tak dnes už je finální produkt úplně jiný. Náš kontejner může obsahovat úplně cokoliv. Současně se jedná o obytný prostor, koupelnu, záchod, zkrátka vše, co potřebuje člověk k životu," popisuje šéf společnosti s tím, že se jedná o útulný malý byteček.

Společnost Futures z Vranovic-Kelčic vyrábí a exportuje obytné kontejnery do celého světa | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Místo zchátralého družstva postavili výrobní halu a dodávají obytné kontejnery do celé Evropy. Firma Futures-contproduct s.r.o. byla založena v roce 2011, a ve Vranovicích-Kelčicích působí od roku 2012. V současnosti má okolo stovky zaměstnanců a produkuje stovky buněk ročně.

