Jak vnímáte fakt, že vám občané města vyjádřili podporu i pro další volební období?

Je to velká zodpovědnost. Samozřejmě je ještě nutné, aby mě zastupitelstvo do funkce primátora zvolilo. Proto bych nepředbíhal, byť je podepsána koaliční smlouva. Svolení zastupitelstva je potřeba.

Překvapily vás výsledky voleb?

Já jsem věřil, že vyhrajeme. Přiznám se ale, že jsem nečekal tak obrovský rozdíl. Jsem za to samozřejmě rád, všem kdo nás volili, bych chtěl ještě jednou poděkovat za jejich důvěru. Náš mandát je velice silný a já osobně cítím obrovskou zodpovědnost.

Zmínil jste silný mandát, bude z tohoto pohledu vše jednodušší prosadit?

Vždycky je nutné se dohodnout s koaličním partnerem. Nedokáži posoudit, jestli bude snadnější něco prosazovat, protože my jsme i v uplynulém období pracovali v koalici ve shodě. Věřím, že budeme pokračovat ve stejném duchu. Není to tedy pouze o tom, že budeme prosazovat vlastní projekty, ale spolu s koaličními partnery chceme vždy najít shodu. Nejlépe i s třinácti zastupiteli, kteří jsou v opozici.

Z předchozího volebního období vám zůstala na stole například V. změna územního plánu…

Ano, nakonec jsme projednávání V. změny odsunuli. V současnosti se V. změna přepracovává. Bude z ní vyjmut problematický úsek u Hloučely, aby se mohl územní plán schválit co nejdříve, protože na to čeká spousta institucí a soukromých subjektů. Bude se připravovat i VI. změna ÚP, kde bude i dotčený pozemek u Hloučely. Musíme připravovanou změnu výrazně lépe komunikovat s veřejností.

Plánujete tedy u Hloučely stavět?

Ano, ale věřím, že to s veřejností probereme tak, abychom všichni došli k nějakému konkrétnímu cíli. Za určitých okolností by se tam stavět mohlo. Nechci, aby znovu došlo k účelovým manipulacím.

Berete trochu vinu i na sebe, že jste projekt nedostatečně představili?

Něco na tom bude. Měli jsme lépe komunikovat a vysvětlovat. Část zodpovědnosti za nedostatečné představení projektu leží i na nás. Upravený projekt týkající se pozemků u Hloučely bude představen mnohem dříve, aby mohl být komunikován a schválen.

Dalším plánovaným projektem je Autobusový terminál Újezd. Místní obyvatelé ale mají výhrady…

Projekt se chystal více než dva roky. Názory na něj se různí, většina je ale pozitivních. Ohlédnu se k terminálu u lázní. Tehdy ho provázely podobné názory a dnes ho všichni vnímají jako velký přínos. Lidé volají po parkovacích místech, na Újezdě vznikne vedle terminálu i parkovací dům prakticky v centru.

Plánuje se i finančně náročná rekonstrukce Společenského domu.

Hodně narychlo jsme podali žádost o dotaci, kterou schválilo zastupitelstvo. Věřím, že dotaci získáme a pustíme se do oprav. Představená studie proveditelnosti je multifunkční, a to je to, co jsme chtěli. Jsem rád, že jsme nezačali stavět před dvěma roky, ale začneme až nyní. Podle původních studií by objekt nepřinesl nic navíc, na rozdíl od současné studie.

Co bude s pozemky po bývalé sodovkárně?

O pozemky po sodovkárně nemá nikdo zájem, i když jsme je nabízeli. Zvažujeme, jestli tam plánovaný parkovací dům budeme schopni postavit sami jako město, nebo s pomocí dotace. Počítáme ale s tím, že parkovací plocha či prostor tam musí v nějaké podobě být.

Dočká se Prostějov i plaveckého bazénu?

Prostějov a jeho obyvatelé si nesporně nový bazén zaslouží. Já jsem pro pětadvacetimetrový bazén s osmi drahami, výukovým bazénem, wellnes centry, saunami. Zkrátka moderní centrum, jaké si naše město zaslouží. Magistrát musí zajistit potřeby občanů, ale současně se chovat jako dobrý hospodář. Proto varianta pětadvacítky, která je pro město naší velikosti plně dostačující. Jak už po investiční stránce, tak vzhledem k provozním nákladům.

Dosluhující lázně čeká jaký osud?

Městské lázně by měly vydržet s ohledem na technologie a další aspekty pět až sedm let. Až dojde k realizaci stavby nového bazénu, vyvstane otázka, co s lázněmi. Nedokáži říct, jestli budeme schopni provozovat dvě takové stavby. Jsem si vědom toho, že tenhle problém – co s lázněmi, nás v budoucnu čeká.

Dalším dá se říci nekonečným příběhem je i místní nádraží, co s ním?

Byl bych rád, kdyby se ten problém v příštím volebním období vyřešil. Když jsem před čtyřmi lety seděl s generálním ředitelem Správy železnic, tak nám bylo jasně řečeno, že z jejich pohledu je jasnou variantou demolice nádražní budovy. Já jsem byl zásadně proti. Učinili jsme tedy všechny kroky pro záchranu nádraží. Všechno je zdlouhavé, byly volby, změnila se vláda a právě převod místního nádraží na město musí schválit vláda. K tomuto kroku ještě nedošlo, ale my máme zájem, aby se už převod vyřešil. Chceme nádraží zachránit. Míč ovšem teď není na naší straně.

Co chystáte udělat s brownfieldem po Jezdeckých kasárnách?

I na ten prostor už máme studii proveditelnosti. Po novém roce bychom chtěli celý projekt rozjet, tak aby se věci ještě v našem volebním období pohnuly dopředu. Začne se tam stavět.

Řeč byla o více méně známých věcech, chystáte něco úplně nového?

Možná asi čtenáře zklamu, ale ono toho moc nového nebude. Musíme si uvědomit, že řešení budoucnosti Kulturního a Společenského domu a k tomu výstavba plaveckého bazénu jsou finančně obrovsky náročné akce. Když se budeme držet při zemi, tak počítáme s investicí přes jednu miliardu korun. Město tak musí hodně zvažovat, co dál stavět a v jakém objemu. Tyto dva projekty jsou ale největší výzvou a musíme je dotáhnout do konce.

Ceny energií jsou předmětem diskuzí v celé společnosti. Jak je na tom město Prostějov?

My máme vysoutěženého dodavatele i koeficient na burze. Nám by se tedy nemělo stát, že bychom museli platit astronomické sumy. Nakoupené energie ale ještě nemáme. Je ale zřízena pracovní skupina, která se tímto problémem zabývá dlouhodobě. Každý týden se scházíme a plánujeme co dál. Jako město jsme připraveni těm nejpotřebnějším pomoci, stejně jako v covidu. Jedná se například o důchodce, kteří jsou sami, nebo samoživitele či některé organizace. Na magistrátu také šetříme.

VIZITKA FRANTIŠKA JURY



Narozen: 25. ledna 1969 v Ostravě

Stav: ženatý, s manželkou Hanou vychovali pět dětí

Vzdělání: Fakulta tělesné kultury UP Olomouc, titul Mgr.

Politická kariéra: od 2014 zastupitel města Prostějova, od 2016 náměstek hejtmana Olomouckého kraje, od 2018 primátor města Prostějova