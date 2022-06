"Naposledy byl Rockový mlýn v roce 2019, pak se bohužel kvůli pandemii nedělal. Jsme rádi, že se na to chlapi nevykašlali a zase se do toho pustili. I když v konkurenci všemožných hodových a fotbalových oslav v blízkém okolí je tu asi méně lidí," komentovala dvojice rockerů středního věku s tím, že do Vrchoslavic jezdí na tuto akci dlouhé roky.