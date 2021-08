Tři roky práce prodloužilo roční covidové čekání. "Nápad přišel koncem roku 2016. Spouštědlem byly ohlasy na můj první krátkometrážní westernový film Dnes je dobrý den na smrt. Promítal se tenkrát v divadle Point a všem se snímek líbil," ohlíží se ke zrodu Fotbalového Skřítka jeho režisér Michal Grepl s tím, že ho k natočení celovečerního filmu přesvědčili kamarádi, kteří mu slíbili, že mu s natáčením pomůžou.

"Souhlasil jsem a nastínil jim svůj nápad, že natočíme film z fotbalového prostředí. Jako bývalý fotbalista mám k tomuto sportu hodně blízko, scénář jsem měl hotový za tři měsíce," prozradil Grepl, jenž v díle ztvárnil jednu z hlavních rolí - trenéra.

Film pro pamětníky?

Natáčení trvalo půl roku, ale okolnosti dovolily premiéru až letos.

"První klapka padla v květnu 2017 a poslední v říjnu téhož roku. Měli jsme hromadu natočeného materiálu a předali ho kolegovi Vlasťovi Langovi, který dělal veškerou postprodukci. My jako laici a amatéři jsme si představovali, že už v prosinci budeme film promítat v kině," s úsměvem přiznává naivitu a neznalost Lukáš Sluka, manažer, spoluscénarista a představitel jedné z hlavních rolí - předsedy klubu Jiskra Trpenovice, jenž dodává:

"Setkání s tvrdou realitou bylo poučné. Když už byl film hotový a měl jít do kin, tak nám do toho vstoupil covid a hotový film nám tak ležel v šuplíku další rok a půl. Už padaly hlášky, že jsme točili film pro pamětníky…".

"Já jsem se dokonce setkal s člověkem, který mi tvrdil, že ho už viděl," doplňuje Vlastimil Lang.

Regionální skutečnosti a velká dávka fikce.

"V jedné vesnici, kterou jsme pojmenovali Trpenovice obnovili místní fotbal. Samotné Trpenovice mají pravdivý základ, jedná se o obec, která zanikla v patnáctém století. Nacházely se ve Vrahovicích, kde se dnes konkrétní část jmenuje Trpínky," vysvětluje režisér a pokračuje: "Při studiu historie Trpenovic jsem se dozvěděl, že místní tvrz vlastnil významný rod, který se jmenoval Skřítkové. Jakmile jsem to jméno uviděl, měl jsem jasno o jménu trenéra i filmu."

Premiéra na velodromu

Životní trable, fotbalové trápení i radosti a hospodské schůze.

"Samotný děj je o tom, že kluci hrají špatně a seženou trenéra, bývalého fotbalistu Skřítka. Zkrátka jedná se o přiblížení obyčejného vesnického života v hlavní roli s fotbalem," poodkrývá zápletku manažer Sluka s tím, že pravopisně správný název filmu je Fotbalový Skřítek, protože se jedná o příjmení hlavního protagonisty.

Premiéra na velodromu všechny zaskočila.

"Byli jsme hodně nervózní a současně i natěšení. My jsme věděli, že přijde dost lidí, byli jsme v očekávání na jejich reakce. Současně jsme měli strach, aby se něco technicky nepokazilo. Naštěstí vše proběhlo bez komplikací a návštěva byla nadstandardní," říkají autoři díla a dodávají: "Ve spolupráci s Kinem Metro 70 jsme měli nachystáno 330 míst k sezení. Nakonec tam bylo okolo čtyř stovek lidí. Zkrátka jsme vyprodali velodrom!"

Třicet tisíc na dobrovolném vstupném. Minulotýdenní repríza v letním kině Mostkovice byla veleúspěšná.

"Vybírali jsme do kasičky pro Dětský domov v Plumlově. Pojali jsme to charitativně – Jiskra dětem. Oficiálně jsme napočítali 310 diváků a zástupcům Dětského domova jsme předali šek na třicet tisíc korun, které se vybraly u vstupu," děkuje lidem Sluka.

Herci z lidu

Herci vystupují bez nároku na honorář.

"Ve filmu hrají kamarádi, jak říkáme herci z lidu. Vyloženě amatérští protagonisté byli doplněni i herci z divadla Point. Já jsem jim všem moc vděčný. Bez jejich ochoty a času, by to nešlo. Potvrdilo se jen, že není malých rolí. Samozřejmě, že na amatérské úrovni se někdy stalo, že herec neměl zrovna v natáčecí den čas," uzavírá Michal Grepl.

Hvězdou se stal neplánovaně ´Sumec´. "Z neherců nás zaujal Ondra Štuller zvaný Sumec. Původně jsme s ním do nějaké významnější role ani nepočítali. Stalo se to tak, že jednou jeden z herců na natáčení pozapomněl a museli jsme to řešit operativně. Vytáhli jsme právě ´Štuliho´, on šel a vedlo se mu dobře," usmívá se Vlastimil Lang.

Film Fotbalový Skřítek vyrobila tvůrčí skupina 4:Friends film. Režie se ujali Michal Grepl s Vlastimilem Langem, který je zároveň autorem scénické hudby, autorem projektu Michal Grepl, kameramanem Marek Gerhard a na scénáři se podílelo trio Michal Grepl, Lukáš Sluka a Vlastimil Lang.

Třetí a současně letos i poslední promítání Fotbalového Skřítka je naplánováno na středu 25. srpna v olomouckém Funparku Šantovka. Začátek je ve 20.30 hodin a tentokrát se bude vybírat dobrovolný příspěvek pro Charitu Olomouc.