"Chtěl jsem to nechat jako vždycky u místního nádraží, ale tam by nepropadl špendlík. Objel jsem to na sídliště E. Beneše, ale ani tam už místo nebylo. Nakonec jsem se postavil ve Wolfově ulici," komentoval čtvrthodinovou parkovací anabázi František z Prostějovska.

Odstavit auto v dochozí vzdálenosti od stadionu nebyl jediný problém. Další potíže nastaly před hlavním vchodem. Od pokladen se táhla fronta až železničnímu přechodu v ulici Za Místním nádražím.

"Posunuje se to vcelku rychle, ale výkop rozhodně nestihneme. Zdrželo nás hledání místa na parkování a pak jsme přišli před stadion a čekala na nás tahle fronta," krčil rameny například Jiří z Prostějova.

Znalci přijeli na kole

O tom, že pravidelní návštěvníci fotbalových zápasů v Prostějově situaci dobře znají, svědčilo množství jízdních kol opřených o zeď. Několik desítek sdílených kol pak stálo i před nádražní budovou, nebo školou E. Valenty.

"Autem sem jezdit nemá cenu. Vždycky jezdím na kole a s parkováním nemám problém. Navíc si můžu dát i pivo, i když se to nesmí," culil se chlapík středního věku.

Lidi vysvobodil primátor

Dlouhá fronta před pokladnami nenechala v klidu Františka Juru, prostějovského primátora a v současnosti už neoficiálního šéfa 1.SK Prostějov. Krátce před úvodním hvizdem dal pokyn, aby lidé byli vpuštěni na stadion bez vstupenek.

"Dobrý tah. Musím přiznat, že jsme něco podobného nečekali, už jsme byli smířeni s tím, že začátek neuvidíme. Takhle jsme neviděli jen pár minut, takže super," chválil rychlé řešení situace jeden z procházejících fanoušků.

Stadion se líbil

"Přijeli jsme ze Zlína. Musíme říct, že Prostějovu závidíme. Mají tady krásný stadion, u nás je to šopa v hrozném stavu," nechala se slyšet čtyřčlenná skupina mladíků s modrožlutými šálami.

