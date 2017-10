Fitmaraton otřásal němčickou Suprovkou

FOTOGALERIE / Akce s názvem Fitmaraton se konala v sobotu v němčické sportovní hale Suprovka. Kdo by si myslel, že se jednalo o akci pro profesionální sportovce, byl by určitě překvapený. Mohl přijít úplně každý a vyzkoušet si hned několik druhů cvičení. O přestávkách byl pak připravený zdravý raut.

„Letos je to druhý ročník. Jde především o to, přiblížit běžným lidem různé druhy cvičení. První dojmy jsou vynikající,“ pochvaluje si jedna z organizátorek Eva Bašková.

Do haly dorazilo přibližně čtyřicet účastníků, kteří se mohli aktivně zúčastnit všech lekcí nebo si vybrat jednotlivá cvičení. V nabídce byl aerobic, tabata, power jóga, dancehall a body form.

„Snad se dobře baví i děti,“ zní z hloučku maminek, které o přestávce postávají u rautu. I o nejmenší návštěvníky, kteří se nechtěli zapojit přímo do cvičení, bylo dobře postaráno. Doprovodný program nabídl jógu pro děti, pohybové hry, tanečky, tvoření nebo vaření zdravých dobrůtek.

Akci uspořádal za podpory Olomouckého kraje Hobby klub Němčice nad Hanou ve spolupráci se střediskem volného času Orion.

„Je to tady super. Člověk, který se moc nehýbe, má možnost si to tady všechno vyzkoušet. A líbí se mi, že se sešel super kolektiv,“ svěřuje se slečna Barbora. „Já zase oceňuji, že přišli i muži,“ dodává její kamarádka.

„Dnešní akce je velmi specifická. Málokdo se zavře na pět hodin do tělocvičny. Já sama nejsem velký sportovec, ale pohyb mě baví a tímto způsobem můžeme oslovit třeba i maminky, které se stydí jít do tělocvičny,“ dodává na závěr Bašková s tím, že by Fitmaraton rádi pořádali i v dalších letech.