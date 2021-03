Nápad na vývoj frézy na pařezy přinesla stará hrušeň.

"Kdysi jsem likvidoval hrušku, která měla dlouhý kořen. Byla to taková motivace, vymyslet něco, aby se člověk s dobýváním kořenům nemusel tolik lopotit," ohlíží se generální ředitel Zdeněk Zapletal a dodal: "Původně jsme začínali s prodejem náhradních dílů na traktory a různé zemědělské stroje, které jsme i servisovali. Časem jsme začali s vývojem vlastní produkce.

Jak to všechno začalo?

Prvním vyvinutým strojem firmy byl zametací vozík.

"Vyrobili jsme dva kusy a následně prodali licenci na jejich výrobu firmě Desta Děčín. Vyvinuli jsme i spoustu dalších strojů, jako vysavače na listí, štěpkovače, rozmetadla nebo křovinořezy. Dokončili jsme také vývoj první frézy na pařezy," říká zakladatel světoznámé firmy a pokračuje: "Od začátku jsem měl jasně vytyčenou linii, ale co se týká sortimentu, bylo to hledání místa na trhu. Asi jsme ho našli, protože v určitém segmentu patříme ke špičkovým firmám v Evropě a nebojím se říci, že i na světě."

Ve Smržicích mají čtyři základní řady výrobků, frézy na pařezy, štěpkovače, vysavače na listí a drážkovače.

"Největší obrat představují frézy na pařezy. Vyrábíme je od těch nejjednodušších ručních až po celoautomatické stroje. S nadsázkou se dá říci, že s naší frézou zlikvidujete pařez bez fyzické námahy," usmívá se ředitel Zapletal.

Štěpkovač, který nepotřebuje olej

Žhavá novinka je momentálně štěpkovač LS160A. Jedná se o světový unikát, stroj nepotřebuje ani kapku oleje. „Veškerou práci obstarávají elektromotory, čímž jsme se dokonale zbavili neefektivní hydrauliky a mohli osadit inteligentí centrální řídící jednotku, která dokázala optimalizovat štěpkovací proces a přinesla bezkonkurenční technologickou inovaci oceněnou získáním patentu,“ prozradil zakladatel firmy.

Žluté stroje z Hané jsou k vidění i v zemi gejzírů.

"V životě by mě nenapadlo, že by zrovna na Islandu mohli potřebovat naše stroje. Dodáváme ale i na Nový Zéland, do Austrálie nebo například do Chile. Exportujeme devadesát procent výrobků," vyjmenovává šéf.

Na Hané se zakladatel a majitel společnosti narodil a je na to hrdý.

"Pocházím ze Stichovic, ale ve Smržicích žiji prakticky půl života. Navíc můj otec pochází odsud, takže se považuji za polovičního Smržičáka. Naše firma také zaměstnává lidi ze Smržic a blízkého okolí," uzavírá Zdeněk Zapletal.