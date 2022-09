"Vůbec jsem s tím nepočítal. Kvůli zraněnému kotníku jsem dva měsíce prakticky vůbec netrénoval. Vyhecoval jsem se, den před závodem si jízdu natrénoval a vyšlo to," komentoval svůj úspěch novopečený šampion.

Ve skateparku je prakticky denně.

"Scootering je časově náročný sport. Ve školním roce je to tak, že si udělám úkoly a jdu na koloběžku. Přeje-li počasí trénujeme denně. Limituje nás, že náš skatepark nemá střechu. Když je mokro, jezdit se nedá. Když chcete něco dokázat, musíte mít vůli," říká Filip, který se připravuje s partou svých kamarádů nedaleko prostějovského velodromu.

"Scházíme se pořád, vzájemně se povzbuzujeme. Zkoušíme nové triky a chceme jich umět co nejvíce," usmívá se Filip Skalík.

Odřeniny a boule k tomu patří.

"Když se trénuje na závody, pádům a odřeninám se člověk nevyhne. Já už to nějak nevnímám," nedělá Filip z bolístek vědu s tím, že ho právě před zlatým mistrovstvím limitoval naštípnutý kotník. "Měl jít na operaci, ale nechtěl, že to zase tak moc nebolí. Závodil tak přes bolest, je to bojovník," dodává maminka Lenka.

Freestyle hodnotí porota. "Nejdůležitější je celkový dojem z jízdy. V případě každé chybičky se odečítají body. Plusové jsou ty nejobtížnější triky," vysvětluje Filip Skalík s tím, že je to hodně podobné jako závody ve freestyle motokrosařů.

Na obtížnější trénink, při nepřízni počasí a v zimě musí jezdit mimo město.

"Prostějovský skatepark je malý, nemá tolik prvků a střechu, která by chránila před deštěm a sněhem. Nejlepší skatepark je v Pardubicích. Doufejme, že bude v budoucnu ten náš rozšířen a třeba i zastřešen. Chodí nás sem opravdu hodně, někdy se nás sejde i okolo šedesátky," popisuje mladý závodník.

Filip Skalík bude vzhledem ke svému nízkému věku obhajovat titul v kategorii do 14 let i v příštím roce.

"Příští rok bych se chtěl dostat i na mistrovství Evropy. V případě, že by se mi tam zadařilo, dalším cílem je mistrovství světa nebo závod Kings of Kings."

Zajímavostí je, že parta prostějovských scooterů trénuje bez oficiálního vedení a kluci nejsou nikde registrováni. Spojuje je láska ke koloběžkám a chuť něco dokázat.