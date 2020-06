„Hanácké léto na kolejích pořádáme už podruhé a loni se projížďky setkaly s velkým ohlasem, protože návštěvníky vlaky zavezly na kulturní akce v okolí trati - ať už na zámku v Tovačově nebo v Kroměříži. Letos nám ale kartami zamíchal koronavirus a města a obce do poslední chvíle nevěděly, které z akcí budou moci pořádat,“ řekl hlavní organizátor nostalgických projížděk Rostislav Kolmačka ze spolku Kroměřížská dráha.

Motorový vůz „Krokodýl“ z roku 1968 měl letos na trati mezi Kojetínem a Tovačovem premiéru.

„Tento vůz Českých drah kdysi na stejné trati jezdil, potom byl ale vyřazen. Naštěstí ho odkoupil dobrovolnický spolek fandů železnic Moravská železniční, který ho loni zprovoznil a dnes je to jeho první premiérová jízda pro širokou veřejnost,“ zmínil.

V srpnu Hurvínkem

Historické vlaky se budou na trati střídat a v srpnu se mohou cestující pro změnu svézt motoráčkem Hurvínek s typickými dřevěnými lavicemi.

„Chystáme i jedno překvapení - ze starého služebního vozu upravujeme vyhlídkové vagony, které budou polootevřené,“ prozradil. Zda ale lákadlo tohoto typu vyjede na trať už o prázdninách, zatím není jisté.

Nostalgická projížďka lokálkou vrátila mnohé cestující do dětství. A o atmosféru doby, kdy ještě trať mezi Kojetínem a Tovačovem křižovaly vlaky, se postaraly i dobové rekvizity - například jízdenky, které pasažérům procvakl průvodčí v typické modré košili. Na nádraží v Tovačově vlaky od poloviny roku 1981 nestaví.

„Na konci sedmdesátých let byla trať v Tovačově extrémně vytížena nákladní dopravou a denně sem jezdila vozidla se štěrkem, uhlím a betonovými panely. Řekli si, proč by měly osobní vlaky překážet nákladním, a tak osobní doprava do Tovačova zanikla,“ popsal Rostislav Kolmačka smutný konec tovačovského nádražíčka, které je dnes v soukromých rukou a postupně se spravuje.

Osiřelé jsou i železniční stanice v Lobodicích nebo Uhřičicích, které jsou na trase.

Zvládl by i 110 kilometrů za hodinu

Strojvedoucí vlaku si poklidnou jízdu pochvaloval. „Tempo je volné, aby to zvládaly i starší motoráčky. Povolená rychlost na trati je 50 kilometrů v hodině, přestože by tento stroj zvládl i 110 kilometrů. Motorový vlak je dlouhý 21 metrů, váží 56 tun a má obsazenost 40 osob,“ představil mašinku.

Výlet z Kojetína do Tovačova si užívaly hlavně rodiny s dětmi.

„Přijeli jsme z dálky - z Uherského Hradiště, svezeme se vláčkem, a pak pokračujeme do Vyškova na dovolenou. Lokálky podporujeme, protože to má své kouzlo,“ shodli se manželé Bartošíkovi.

Výlet si užila i Lucie Řezníčková.

„Uděláme si s malým pěknou procházku kolem rybníků, možná zajdeme i na zámek. Je jen škoda, že v blízkosti tovačovského nádraží nejsou nějaké atrakce pro děti - stačila by pouť a hned by to bylo pestřejší,“ poznamenala.