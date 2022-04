"Já zde bydlím šestačtyřicet let a klívie už zde byla. Pěstovala ji tchýně, já se o ni začal starat po ní. Normálně ji máme přes léto na zahradě, ale na podzim se musí schovat do sklepa. Předloni jsem zaváhal a první podzimní mrazíky ji zastihly venku. Vypadala, že je načisto mrtvá, ale pak najednou po několika měsících vykvetla," popisuje Oldřich Lošťák z Prostějova s tím, že každé jaro se na její krásné květy těší celá rodina.

Exotická květina vstala z mrtvých! To je zázrak přírody od Lošťáků z Prostějova

"Vždycky jsme se těšili, vyrůstaly s ní obě naše děti a teď už její květy těší i vnoučata."

Mráz už nemá šanci.

"Ty zahnědlé listy se mi vryly do paměti natrvalo. Celou tehdejší zimu jsme byli všichni smutní, o to větší radost nám přineslo její zmrtvýchvstání. Loni už jsem stejnou chybu neudělal a šla do sklepa, i když bylo nad nulou," říká amatérský botanik a rozhodně uzavírá: "Už nikdy ji nezapomenu schovat. Ve sklepě bude minimálně do května, až úplně pomine nebezpečí přízemních mrazíků."

Klívie (Clivia miniata), čili řemenatka červená, je vytrvalá, neopadavá květina z čeledi amarylkovitých, která pochází ze subtropů jižní Afriky (ze suchých skalnatých oblastí v provinciích Východní Kapsko, Gauteng a KwaZulu-Natal v Jihoafrické republice a v přilehlém Svazijsku). Okouzluje svými sytě zelenými listy a zářivými růžově červenými až oranžovými květy. Řemenatka si vysloužila své české jméno svými širokými, obloukovitě převislými listy, které má dlouhé až 40 centimetrů.